Frank Sve splitter folk og fylket

Leserinnlegg

I kjent stil skriver Frank Sve leserinnlegg med sint utestemme og polariserende retorikk. Nå sist innlegget «Sunnmøre og Nordmøre under sterkt press».

I innlegget angriper Sve både fylkesrådmann og fylkesordfører.

Fylkesrådmannen får på pukkelen fordi han utreder spørsmål Sve ikke ønsker svar på i forbindelse med kostnadssprekken på Nordøyvegen.

Frank Sve og Frp får svare for seg selv, men Arbeiderpartiet baserer sine avgjørelser på kunnskap, så også i videre behandling av Nordøyvegen. Vi håper det er mulig å dekke inn de store overskridelsene på dette viktige fergeavløsningsprosjektet. Det er rådmannens plikt å legge fram en grundig utredet sak som både synliggjør de totale kostnadsoverskridelsene og mulighetene for inndekning.

Fylkesordføreren får på pukkelen fordi han ifølge Sve ikke åpnet for debatt om Nordøyvegen på sist fylkesting. Nordøyvegen sto ikke på sakskartet da saka ikke er ferdig utredet. Man venter blant annet på et møte for avklaringer med samferdselsdepartementet på vesentlige spørsmål knyttet til finansieringen. Det er unaturlig å diskutere ei sak som ikke står på dagsorden, ikke er ferdig utredet og som fylkestingsrepresentantene ikke er forberedt på å diskutere. På spørsmål fra fylkesordføreren om fylkestinget likevel ville diskutere saka, ga fylkestinget respons på at det ikke var ønskelig.

I det nevnte leserinnlegget truer Frank Sve nordmøringene med at dersom fylkestinget ikke går inn for Nordøyvegen kan man bare glemme Todalsfjordprosjektet. Videre påstår han med sin gjenkjennelige utestemme at da sprekker fylket. Sve må selvsagt få drive sitt politiske arbeid gjennom splitt og hersk-retorikk dersom han ønsker det. Arbeiderpartiet har mer tro på og sans for politikere som samarbeider for å oppnå resultat.

Fylkesrådmannen skal snart legge fram saka om Nordøyvegen for fylkestinget. Da blir det opp til oss politikere å vurdere, konkludere og fatte vedtak. Fram til da må vi ha respekt for at rådmannen følger kommunelova og oppfyller sin utredningsplikt.

Fylkestingsgruppa for Møre og Romsdal Arbeiderparti

