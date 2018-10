FrP arbeider for heile fylket!

Leserinnlegg

Rasmuss Rasmussen og Terje Sundsbø, påstår i eit innlegg mot FrP og underteikna, at FrP vil utradere Romsdalen. Sett i lyset av fleire hundre innlegg som desse to har hatt i andre medier som Facebook osv mot FrP og underteikna, blir dette meir som «hakk i plata» frå desse to. Vi har lagt merke til at uansett kva som vert skrevet, vert dette forsøkt sverta kvar ein einaste gong av desse to.

Når det er sagt, ser vi også gong etter gong at desse to ikkje tar seg bryet med å setje seg skikkeleg inn i saker.

Saka eg skreiv om at dei to prioriterte fjordkryssingsprosjekta her i fylket, Nordøyvegen på Sunnmøre som nr 1 og Todalsfjordkryssinga på Nordmøre som nr 2, er ikkje noko eg har «funnet på», men resultatet av eit samrøystes fylkestingsvedtak som har prioritert desse to prosjekta. Dersom nokon skulle kritisere dette faktum, så er fylkestinget adressat, ikkje Frank Sve.

Det ER kun dess to prosjekta som er prioritert her i fylket, nr 1 og 2, utover dette er det ei tredje prioritering med ein sekkeposten der ei knippe prosjekt frå heile fylket er nevnt, der desse prosjekta kan kome i posisjon dersom dei kan sannsynliggjøre sjølvfinansiering. Ingen av desse prosjekta er der i dag, og er såleis heller ikkje behandla av fylkestinget i så måte.

Desse prosjekta er:

- Storfjordsambandet

- Sande fastlandssamband

- Langfjordkryssinga.

- Hamsundsambandet

- Rovdefjordbrua.

- Talgsjøkryssinga

- Kjerringsundet

Er Frank Sve = fylkestinget? Kan saktens begynne å lure når eg ser kva desse to og andre skriver. Det er då ikkje min feil at fylkestinget har beslutta samrøystes å prioritere eit prosjekt på Sunnmøre og eit på Nordmøre ?

Såleis er det aldeles rett det eg har skrevet, at Sunnmøre og Nordmøre er under press i desse sakene, då det kun er desse to prosjekta som er prioritert her i fylket av store fjordkryssingsprosjekt, og som er realistisk å kunne realisere her i fylket på lang tid.

Sjølvsagt vil dei forholda eg viste til i saka, ramme alle desse prosjekta som nevnt over, noko eg også omtalte.

- Men sjølvsagt, dersom ein vil misforstå og kritisere, så klarer en alltid å finne dette.

Så trur eg dei fleste veit kven som har arbeid fram startløyvingane for dei ulike samferdselsprosjekta i Romsdalen og i resten av fylket, det er ivertfall ikkje desse to herrene her, som kun klarer å kritisere andre.

Vi har no fått sett igang prosjekt på E-136 i Romsdalen, og E-39 løsnet -Hjelset kjem også til å kunne starte opp relativt snart.

I årets NTP vart E-39 Betna - Stormyra starta opp, og vi arbeider no for å kunne starter opp i neste statsbudsjett E-136 Ørskogfjellet og E-136 Flatmark- Monge Marstein og krabbefeltet i Rødstøl - Stuguflåten. Seinere håpar vi å få på plass både Veblungsnes, Lerstadvegen og Blindheimsvik- Breivika, samt Hjelviktunellen.

Ut over dette trur eg ikkje at eg behøver å kommentere innlegget frå dei to noko særleg meir, trur dei fleste veit at vi står skulder mot skulder med folk flest og næringslivet her i fylket, for saker som innbyggjarane og næringslivet ynskjer.

Så får vi berre leve med at desse to skribentane berre ynskjer å fortsette sin vandetta mot underteikna og FrP, og tydeligvis også mot resten av fylket utanom Romsdalen.

Frank Sve, Fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP