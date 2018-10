Respekt for dugnadsarbeiderne

Leserinnlegg

Jeg blir både trist og lei meg på grunn av Kai Olsens «nedsnakking» av dugnadsarbeidet som har vært gjort mellom Skihytta og Varden. Takk til Ola Fremo som mener noe annet. Turistforeningen har siden slutten av 1800- tallet merket stier i Moldemarka. Den første stien var fra ferdigmerket til Tussen i 1899.

Det er stort sett medlemmer av turistforeningen som siden 2001 har lagt ned godt over 200 dugnadstimer med bygging av klopper og legging av steinheller mellom Skihytta og Varden. Arbeidet har også vært innsamling og henting av steinheller i steinbrudd på Hjelset, kjøring med tråkkemaskin på vinterføre til stien mellom Varden og Skihytta.

Det stemmer ikke at det ikke finnes metoder for slikt arbeide. Vi har fulgt «Merkehåndboka» så godt det lar seg gjøre. Kai Olsen kjenner sikkert til denne felles håndboka for tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter. Den er laget i samarbeid med Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge.

Stien ble brukbart vedlikeholdt av turistforeninga fram til 2013. Da hadde vi i vardekomiteen i lengre tid forsøkt å få fra oss ansvaret for stiene i Moldemarka siden vi mente vi hadde nok med ansvaret for nærmere 400 km sti i fjellene. Dessuten merket vi at vi ikke klarte å holde tritt med den økte ferdselen i marka og slitasjen det medfører.

Jeg ser også at det ikke lengre er nok med den enkle tilrettelegginga som Merkehåndboka anbefaler. Det er derfor veldig bra at Molde Kommune nå har tatt over ansvaret for stien mellom Varden-Skihytta og Tusenårsvarden. Jeg regner med at det blir bra med flere steinheller, nye klopper og at spor etter «dårlig» dugnadsarbeid blir fjernet.

Fortsatt vil jeg tro at det er stort behov for ulønnede dugnadsarbeidere i marka. Jeg ønsker at det vises respekt for arbeidet som er blitt gjort og som gjøres, ellers blir det vanskelig å få folk til å stille opp i framtida.Samarbeid mellom lag og foreninger som bruker marka er nødvendig for å ta vare på Moldemarka bl.a. ved å¨redusere antallet stier og veier.Det kan bli for mye tilrettelegging.

Ja, det brukes fagarbeidere (sherpafolk) mange steder i landet, men de stedene Kai Olsen viser til er svært bratte fjellstier, ikke relativt flatt som mellom Skihytta og varden. Siste stigning opp til Tusenårsvarden hadde det vært bra med «sherpatrapper». Flott om selve stien kunne bli dagens mål.

Anne Olsen Bolsønes

dugnadsarbeider i Molde og Romsdal Turistforening

