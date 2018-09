Hvem har ranet bompenger?

Leserinnlegg

For få dager siden kunne vi lese i avisene at Frank Sve slår alarm om et ran i tilknytning til fergefri E39 i Møre og Romsdal – et bompengeran. Hvordan kan Frank Sve hevde dette? Bompengenivået på E39 er en politisk avgjørelse som ikke er tatt ennå.

Prosessen med å vedta bompenger i et veiprosjekt foregår på følgende måte:

• Statens Vegvesen utarbeider et faglig grunnlag om bompengepotensialet. Bompengenivået balanseres mellom at prosjektet skal finansieres og at målet om bo- og arbeidsmarked skal nås.

• Det faglige grunnlaget sendes på høring til kommuner og fylkeskommunen. Det legges stor vekt på fylkespolitikernes synspunkter i denne høringen.

• Det faglige grunnlaget og høringsuttalelsene sendes som bompengesøknad til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

• Det utarbeides Kvalitetssikring 2 (KS2) som også sendes til departementet.

• Basert på bompengesøknad og KS2 legger regjeringen frem bompengeproposisjon til Stortinget.

• Stortinget avgjør bompengenivå og finansieringsplan for prosjektet.

Status for gjennomføring av denne prosessen for Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet på fergefri E39 er som følger:

• Statens Vegvesen har ikke laget sitt faglige grunnlag ennå.

• Frank Sve og de andre fylkespolitikerne har ikke fått saken på høring ennå.

• Samferdselsministeren har ikke mottatt dokumentene ennå.

• Kvalitetssikring 2 er ikke gjennomført ennå.

• Stortinget har ikke mottatt saken ennå.

Hvem er det da som har ranet til seg bompenger?

Det er flott hvis Frank Sve vil kjempe for lavest mulig bompenger på fergefri E39 gjennom Møre og Romsdal. Men det er useriøst når han kommer med påstander om hva som blir bompengenivået så lenge prosessen med å avklare bompengenivået ikke har startet – ikke minst når han selv sitter i ett av de foraene som skal behandle disse sakene politisk og dermed kan påvirke resultatet.

Fergefri E39 er et svært viktig prosjekt for utviklingen av regionen vår. Fergeløsninger vil aldri kunne gi den samme effekten, heller ikke de autonome fergene som Frank Sve nå tar til orde for i stedet for Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet. Ferge medfører at veien bare er åpen noen få minutter pr time. Da kan man få bli med på en saktegående ferd mot høy betaling – gitt at det er plass på fergen.

Eiksundsambandet og Atlanterhavstunnelen er gode eksempler på hva som skjer når ferge erstattes med tunnel. I begge disse prosjektene steg trafikken med ca 100 % første året etter at ferge ble byttet ut med tunnel. Eiksundsambandet har nå ca 350 % høyere trafikk enn da det var ferge. Det viser hvilken regional effekt det har å kunne reise fergefritt.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

