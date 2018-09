Politikk er hverdagen vår. Derfor er din mening viktig!

Leserinnlegg

Det er ett år til kommunevalget i 2019. Et viktig valg for deg og for meg, og for Molde sin framtid. Hvordan sikrer vi at Molde også i fremtiden er et godt sted å bo?

Hvordan balanserer vi mellom en offensiv og fremtidsrettet politikk og trygghet for det vi har kjært? For å løse de utfordringer vi står overfor trenger vi større mangfold i politikken, og for å finne de gode løsningene trenger vi engasjement fra flere. Det er først når vi har snittet av befolkningen i politikken (også), at vi finner de smarteste og mest bærekraftige løsningene. Vi trenger derfor både flere unge og kvinner i politikken.

Hverdagen som lokalpolitiker er krevende. Tøffe prioriteringer må tas i en kommune-hverdag med knappe ressurser. I morgendagens kommune må vi fortsatt leve med dette. Derfor trenger vi mangfoldet i politikken og vi må rekrutterere de absolutt dyktigste lederne til vår kommune, slik at vi kan produsere gode tjenester på en smartere måte.

Så hvorfor er det så viktig å engasjere seg i lokalpolitikken? Jeg har selv stilt meg det samme spørsmålet mange ganger. Skal jeg virkelig bruke fritiden min på dette? Svaret er ja. Fordi hverdagen vår handler om politikk. Både din og min familie har daglig benyttet oss av ulike tilbud i kommunen vår, og kommer til å fortsette med det. Jeg ønsker at disse tilbudene ivaretas og videreutvikles til det beste for absolutt alle innbyggere.

Jeg vet hva jeg ønsker meg for Molde i framtiden. Jeg tror jeg kan bidra med mine erfaringer og min kompetanse. Og det kan du også.

Vi trenger at folk med ulik bakgrunn og kunnskap engasjerer seg. Derfor er dette en spesiell oppfordring til dere kjære damer.

Din kunnskap om lokalsamfunnet gjennom din kontakt med blant annet barnehager, skoler, idrett og kultur, frivillig arbeid og helsetjenestene er viktig for kommunen vår. For eksempel, vi vet at det er flest kvinner som jobber i helsesektoren, og derfor er akkurat din erfaring fra din arbeidsplass gull verdt. Du har kunnskapen, kompetansen og erfaringene kommunen trenger.

Hva er viktig for deg? Sammen kan vi finne de gode løsningene som sikrer trygge og gode tjenester. I samarbeid blir vi klokere og modigere, og vi tar de vanskelige avgjørelsene i lag. Sammen retter vi blikket fremover og planlegger for kommende generasjoner.

Vi vet at mange av gårsdagens løsninger ikke holder vann. Vi må derfor mestre kunsten å være offensive og nytenkende samtidig som vi tar gode valg. For det er når vi legger til rette for utvikling og vekst at vi virkelig ivaretar den viktigste oppgaven vi har. Nemlig å legge til rette for de som kommer etter oss.

Britt Janne Tennøy

Kommunestyrerepresentant i Molde (H) og leder kvinneforum Møre og Romsdal Høyre

