Best og billigst – er jo Romsdalsaksen

Det har nå i lengre tid pågått en «stillingskrig» mellom Møreakse (MA) og Romsdalaksen (RA) i de fleste medier om hva som er beste løsningen for Møre og Romsdal.

Flere «eksperter» har uttalt seg. Det gjelder i hovedsak kostnader, kjøreavstander, reisetider, fartsgrenser, undersjøisk tunnel, broløsninger o.s.v, og ingen er lenger i tvil om at begge løsningene er «byggbare».

Det har nå toppet seg med daglig leder i Møreaksen AS som påberoper seg å være den med det mest saklige og konstruktive budskap. Men, det ser ikke ut til at han har skjønt at Hordfast over Bjørnafjorden er en helt annen flytebroløsning enn det som er lansert med Romsdalsaksen. Vi kan nevne at RA har halve stålvekta, er innaskjærs, har ikke samme kompleksiteten som Bjørnafjorden med skråstagbru med seilingshøyde 45m - og som lander på en 4-felts flytebro. Derfor er RA langt rimeligere enn Bjørnafjorden pr meter.

Han nevner heller ikke alle tilslutningsveiene som kreves for MA, han skryter av 4-felt til Otrøya – men nevner ikke at undersjøisk tunnel og bro må være overdimensjonert pga sikkerhetskrav, og ikke pga behovet. Her snakker vi om 10-gangen i forhold til dagens behov.

Han nevner heller ikke at planen er å sluse E39 rett gjennom bypakken i Molde med 6 rundkjøringer og snitthastighet rundt 30-40 km/t – og dertil ennå høyere bompengekostnader for E39. Heller ikke alle enkeltløpede tunnelene mellom Ålesund – Molde med hastighet på 80 km/t og forbikjøring forbudt. Nærmere 40 min. i tunnel planlegges det med for denne strekningen. Espeland snakker heller aldri om drift, vedlikehold og rehabiliteringskostnadene som i følge SVV sine beregninger som er benyttet for Nordøyvegen, vil beløpe seg til kr. 500.000,- ekstra pr. dag for MA i forhold til RA.

Selve fjordkryssingen sier Espeland er kostnadsberegnet til kr.14,4 Mrd for MA. Fjordkryssingen for RA er kostnadsberegnet til kr. 10,5 Mrd. En innsparing på 4 Mrd bare der – og det før man har fått anledning til å jobbe ned kostnadene som MA har gjort.

Alt tyder på at Romsdalsaksen er den rimeligste og beste fjordkryssingen, med størst samfunnsnytte og mest nytte for folk flest. Kostnadsberegningene er verifisert av fagfolk og tredjepart med lang erfaring og kompetanse.

Det som nå savnes, er en skikkelig utredning av Romsdalsaksen der man får belyst alle sider for begge alternativene fra upartiske faginstanser, og som en nødvendig kvalitetssikring før man setter igang et samferdselsprosjekt til 40 Mrd kroner.

Denne kvalitetssikringen kjemper MA i mot med alle midler – er det noe de ønsker å skjule?

Nasjonale føringer, overordnede tanker for M&R, miljø og myke trafikanter, prissatte og ikke prissatte konsekvenser, næringsutvikling, gjenbruk av eksisterende veier- spesielt Eksortvegen E136, og hva folket ønsker må være noen av de viktigste parameterne.

Jørn Inge Løvik, Daglig leder Romsdalsaksen AS

