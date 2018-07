H + AP = sant?

Leserinnlegg

I følge Romsdals Budstikkes velinformerte kilder skal AP og H ha tenkt å gå sammen for å styre fylket i neste periode. Målet skal mellom anna være å holde FrP og Frank Sve unna makta. Dette blir bekrefta i seinere intervju med fylkeslederen i AP og fylkesordføreren: Det er ikke kjærlighet (les: politikk?) som tvinger AP og H sammen, men at FrP er så uforutsigbare. Det er trolig forslaget om å få utreda flytebru/Romsdalsaksen som er dråpen som fikk begeret til å flyte over. Likevel er det ganske spesielt at AP skal finne det tvingende nødvendig å hjelpe H med å holde FrP på avstand. Vi hadde trodd at AP ville prøve å få flertall sammen med parti med mest mulig sammenfallende politikk, ikke med sin politiske hovedmotstander Høyre. Men vi som samarbeider med AP og har sikra Jon Aasen fylkesordførervervet i tre perioder er visst ikke å regne med.

Varaordfører Sidsel Rykhus i Molde tilbakeviser påstander fra Frank Sve (Frp) – Arbeiderpartiet i Molde er ikke i lomma på Høyre – Frank Sve kan ta det helt rolig. Arbeiderpartiet i Molde er på ingen måte i lomma på Høyre og Torgeir Dahl. Tvert imot, vi klarer å samarbeide, sier Sidsel Rykhus til Romsdals Budstikke.

I den samme artikkelen i Romsdals Budstikke kommer det i alle fall fram ett argument og motiv for at Senterpartiet skal holdes unna: Når det kommer til kontroversielle saker som skolestruktur står Høyre og AP langt fra SP, sier kildene i AP og H. Det samme gjelder vel da også for SV og V. AP og H vil tydeligvis gå løs på avvikling av videregående skoler i distrikta i neste valgperiode. Hvis de skal redde fylkets økonomi på denne måten, må det mer til enn å legge ned Tingvoll vidaregåande skole. Vi venter spent på om og når Gjermundnes, Fræna, Rauma, Surnadal, Stranda, Sykkylven, Herøy og Haram skal avvikles.

Avviser anklagene om triksing og favorisering av Romsdal: Aasen: - Når Frank Sve tråkker på prinsippene mine, er jeg nødt å ta til motmæle – Jeg er ikke en politiker som trikser og mikser. Jeg tar alle politikere på alvor. Men når Frank Sve tråkker på prinsippene mine, er jeg nødt å ta til motmæle. Sve er i ferd med å brenne bruer til alle mulige samarbeidspartnere, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Ellers er det vanskelig å finne spor av at H og AP har stått sammen om en mindre ekspansiv økonomisk politikk enn de andre partia. Tvert imot har de begge gått imot forslag fra Venstre om å prøve å redusere kostnaden på de dyreste skolebygga, de har ikke – som SV og MPDG – stemt mot Nordøyvegen, de har stemt mot forslag fra V og SP om å stramme inn budsjettrammene i 2018 og de har stemt mot forslag fra SP m.fl. om å skyve en halv milliard i investering på sørsideskolen i Ålesund 2-3 år ut i tid, bare for å nevne noe.

Advarer Ap mot Høyre – Det er urovekkende med de signalene som de siste dagene er sendt i media om at Ap holder døra åpen mot Høyre. Det sier SVs Yvonne Wold.

Frank Sve (Frp): – Forsøkt truet til taushet av Høyre Stemningen mellom Høyre og Frp er på et lavmål i fylkestinget. Nå hagler beskyldningen mellom de to partiene som nasjonalt sitter sammen i regjering.

Vi har etter beste evne forsøkt å arbeide med saker som vi trodde var viktig for flertallskonstellasjonen og fylket, som vedlikehold av fylkesveger, gang- og sykkelveger og trafikksikkerhet, kulturmillionen, satsing på forskning og utvikling i hele fylket, Campus Kristiansund, miljøferjer og ny, innovativ bruteknologi som kan spare fylket for utgifter og gi næringslivet vårt nye bein å stå på. Venstre har vært fylkesordførerens beste allierte for å beholde Møre og Romsdal som egen region og med nye oppgaver. SP og V har jobba mye med å øke finansieringa til ferjedrifta og SP har for eksempel fått gjennomslag i sitt alternative statsbudsjett for økt ferjefinansiering og at Ålesund skal omfattes av byvekst- eller bymiljøavtale.

Vi er veldig skuffa over dette utspillet fra AP over et år før neste valg, men tar det til etterretning. Velgerne får i det minste vite at en stemme til AP kan være en stemme til H i god tid før valget. Vi andre får avvente valget og velgernes dom, og arbeide for våre kjernesaker som best vi kan.

Gunn Berit Gjerde (fylkesvaraordfører, V)

Kristin Sørheim (gruppeleder SP)

Iver Nordseth (gruppeleder V)

Yvonne Wold (gruppeleder SV)

