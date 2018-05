Kristi Himmelfartsdag og NRK

Leserinnlegg

Helgetorsdag, Kristi Himmelfartsdag, ble denne uka usynliggjort av NRK. Jeg gikk nøye igjennom programmene både for radio og TV i avisen, men torsdag kunne ikke eldre mennesker som er vant til å slå på radiogudstjenesten finne noen ting. Med våre vakre kirker, dyktige prester og kirkemusikere, fine orgler og gode kor, kunne NRK funnet mange muligheter for overføring på både TV og i radio – til glede for en stor skare lisensbetalere. Men nei, hele Kristi Himmelfartsdag ble usynliggjort av NRK. Dette skjer som et ledd i NRK’s systematiske avkristning av Norge. Skal vi finne oss i det?

I flere 10-år har jeg undervist kristendom i skolen, og jeg underviser nå 1. communianter i Den katolske kirke – de som i 10-12-årsalderen får sin første nattverd. Når vi har tatt for oss Kristi Himmelfartsdag, har jeg understreket at det som skjedde da, viser i spesiell grad hvor stor pedagog Jesus var, for han klarte å forklare vanskelige ting enkelt. Han steg ganske enkelt opp i luften fra Oljeberget i Jerusalem, forsvant bak en sky, og markerte slik at Guds inntreden i verden som menneske i 33 år, der han talte til folket som mann til mann, den perioden var nå over.

Vi markerer med fynd og klem – Guds inntreden i verden som menneske, og feirer julen villere og villere, forekommer det meg, især i NRK – med masse utenforliggende, støyende elementer, derfor er det ulogisk når NRK avlyser Kristi Himmelfartsdag.

Jeg fant to programposter som indikerte at noe var på gang i forhold til Kristi Himmelfartsdag: P1 hadde 11.03 en kirkekonsert med Trygve Skaug, og 15.05 annonserte de «Kristi Himmelfartsdag med Pia Skevik». Det ene var verre enn det andre. Trygve Skaugs konsert fra Moss kirke var flere måneder gammel. Han hadde rustet seg med mange gitarer, sa han, og han sa videre: «Jeg tar det personlig at dere er kommet.» Kirkekonserten handlet altså om Trygve Skaug, ikke om Vårherre. Musikken var lite hørverdig. Temaene tomme. Så var det denne for meg ukjente Pia Skevik. Jeg tok prøver på PC-en av hennes 2 timer lange innslag. Det var bare tom og rumlende popmusikk av diverse slag. Det hadde ikke noe å gjøre med programmets tittel. Hun brukte tittelen «Kristi Himmelfartsdag» bare som et løgnaktig agn.

Ja, skal vi le eller skal vi gråte eller skal vi bli rasende? NRK har fremdeles et stort grunnfjell som bekjenner seg til kristendommen og som betaler lisens. Dette grunnfjellet bør slå neven i bordet og simpelthen forlange at NRK leverer! De bør ikke lenger sitte og finne seg i NRK’s bevisste avkristning av Norge.