Absurd at russen sendes til et gudsforlatt fergeleie istedenfor Retiro

Den 30. april ble det skrevet i Romsdals Budstikke at russen behøver et trygt sted å være, og at den totale forvisning som nå skjer fra Retiro resulterer i at russen ikke har et sted som er trygt nok å være på.

Molde & Fræna Unge Høyre mener det er viktig at russen har et slikt sted å samles på og det snarest! Det skal ikke være nødvendig å vente til neste år før endringer foretas.

Slik praksis er nå, vil russen bli forvist fra Retiro etter klokken 2300. Samlingstedet som har blitt til etter man begynte å kaste russen ut av Retiro, er fergeleiet i Mordalsvågen. Dette er vesentlig mer utrygt enn å være på Retiro. Jeg vil påstå at det er i alle foreldre fra Molde og omegns interesse, at deres barn har en trygg plass å gjennomføre russefeiringen på. Russetiden er kommet for bli – og det for lenge siden – og de aller fleste barn skal på et tidspunkt bli russ.

Fra noen hold argumenteres det mot at russen skal kunne være på Retiro på grunn av at eventuell støy ødelegger natteroen. Et godt kompromiss kan her være å la russen få være på Retiro fredager, lørdager, og dagen før helligdager. Ideelt sett skulle vi sett at russen allerede natt til torsdag fikk være på Retiro, men det er nok i seneste laget.

Førstkommende fredag og lørdag bør det likevel åpnes for russen på Retiro.

Dette er ikke noe som behøver å ta tid. Det handler om handlekraft. Molde kommune bør straks gi instruks til politiet om at russen skal få være på Retiro.

Her trengs ingen ”konsekvensutredning” eller vurdering, da konsekvensene av å sende russen til Mordalsvågen er innlysende nok i seg selv. Det resulterer i at russen er lengre fra sine hjem, må kjøre lange distanser, og det er avsides for både politi og natteravner.

Min klare oppfordring til Molde kommune er: Ta kontakt med russestyrene på de respektive skolen, utarbeid retningslinjer for bruk av Retiro, og åpne Retiro nå – helst innen lørdag.

Oliver Stavik, Molde & Fræna Unge høyre

