Norge må utdanne flere leger

Leder

Norge har over tid slitt med å utdanne nok leger. Ifølge VG klarer Norge å utdanne bare rundt halvparten av de om lag 1300 legene som trengs hvert år. Mange ble derfor overrasket da medisin ikke var på lista da Kunnskapsdepartementet sist uke la fram sin styringsmelding. Dette er et viktig styringsdokument som tilrettelegger for nye studiesteder innen en rekke fag.

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vurderer nå å tvinge gjennom en endring i Stortinget. Partiene reagerer på at nesten halvparten av alle legene Norge trenger må utdanne seg i utlandet.

Fremskrittspartiet vil ifølge VG utfordre forskningsministeren på dette i spørretimen førstkommende onsdag. Også stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet mener at det haster med å utvide studietilbudet for medisin i Norge.

Det er ikke slik at bare norsk utdanning fungerer. For mange kan det være riktig å ta utdannelsen ved et lærested i utlandet. Utfordringen i dag er at pressituasjonen setter mange mulige medisinstudenter i en vanskelig situasjon.

Flere studieplasser i Norge vil gi bedre oversikt over rekrutteringa, og flere valg til norske studenter. Ifølge dekan Per Bakke ved Universitetet i Bergen er Norge er på bunn i Europa når det gjelder å utdanne egne leger. Slik burde det ikke være.

I løpet av de siste åra har det kommet bekymringsmeldinger fra norske studenter i Polen og Ungarn. Kunnskapsminister Henrik Asheim har bedt den norske ambassaden i Polen om å undersøke saka.

Det er viktig at departementet engasjerer seg for utenlandsstudentene. Samtidig er det nødvendig med en videre opptrapping av antall studieplasser i Norge.

Ifølge et intervju dekan Bakke ga til Dagens Medisin i mai i år er Norge også på topp når det gjelder å importere spesialiserte leger. Det er en utfordring også for de landene som Norge henter leger fra. Interessen fra norske studenter er der. Derfor er det riktig å åpne for flere studieplasser.