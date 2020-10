Billige flybilletter er mer enn prisen

Leder

Skal vi ut å reise, vil vi gjøre det så komfortabelt og billig som mulig. Sist uke la det ungarske lavprisselskapet Wizz Air fram planene om å starte innenriksflyginger i Norge. I første omgang er det snakk om åtte innenriksruter, blant dem flyrute mellom Ålesund og Oslo. Etter det som blir sagt, kan passasjerene kjøpe billetter helt ned i 200 kroner. Med priser på dette nivået utfordrer Wizz Air de andre flyselskapene som driver innenlandsflyginger.

Når et flyselskap oppfyller sikkerhetskravene som luftfartsmyndighetene stiller, er det åpent for å starte nye flyruter. Det som har skapt reaksjoner er at Wizz Air-sjefen, József Váradi, var tydelig på at selskapet ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger. Tariffavtalene regulerer ansattes lønnsvilkår og rettigheter.

I norsk arbeidsliv er det grunnleggende at den som ønsker, har rett til å gå inn i en fagforening for å beskytte interessene sine. Wizz Air må gjerne konkurrere om flypassasjerene, men forutsetningen må være at selskapet følger spillereglene i norsk arbeidsliv.

I sommer har Hurtigruta havnet i søkelyset for å betale mannskap sjokkerende lave lønninger. Flybransjen kan ikke være noe unntak. Det er kjent at flere flyselskaper som flyr ruter mellom Norge og reisemål i utlandet, har lønninger som ligger langt under norske, og der ansattes rettigheter og oppsigelsesvern er dårlige.

Skal flyselskaper fly innenriks i Norge, må ansatte stå fritt til å kunne organisere seg. Wizz Air, som er en stor aktør i europeisk luftfart, med rundt 600 flyruter og 3.000 ansatte, skriver selv på nettsidene sine at det har tro på høye etiske standarder, drevet av en glimrende lagspillerånd. En så tydelig formulert ambisjon forplikter Wizz Air også når det kommer til retten til å organisere seg.

Statsminister Erna Solberg , LO og NHO har sagt at de ikke kommer til å fly med Wizz Air så lenge selskapet ikke følger den norske modellen i arbeidslivet. Som forbrukere blir vi lett tiltrukket av billige flybilletter. Vi må ikke bli så blendet av billige billettpriser at vi ser helt bort fra hvordan flyselskapene driver. Blir flybillettene billig nok, er det noen som sitter igjen med lite. Det er de ansatte.