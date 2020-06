Vi må fortsatt være på vakt mot viruset

Leder





Mer og mer av det norske samfunnet gjenåpnes. Heldigvis. Resultatet av en felles innsats mot smitte og spredning av koronaviruset har gitt gode resultat i Norge.

Antall innlagte på sjukehus med Covid-19 var på onsdag under 20 mennesker. Antall nye smitta har vært veldig lavt. Av landets kommuner var det 19 som meldte om smitte i forrige uke, noe som betyr at 337 kommuner ikke hadde noen nye smitta.

Men onsdag kom en liten vekker. Faren er ikke over. – For to uker siden ble det meldt om 24 smittetilfeller i hovedstaden, sist uke ble det meldt om 81 smittet. Det er mer enn en tredobling, fortalte helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Med så små tall er det kanskje ingen dramatisk utvikling, men et varsel om at smitten fortsatt er i det norske samfunnet. Tredoblingen forteller også at smitte kan raskt spre seg igjen under gitte forutsetninger.

Norske helsemyndigheter har lenge visst at en gradvis gjenåpning av samfunnet vil gi økt smittefare og med det også en viss økning i antall tilfeller. Men Folkehelseinstituttet mener at det er god kontroll på smittesituasjonen og at slike små utbrudd vil være en del av samfunnet vårt i tida framover.

Det er ikke bare Norge som har kunnet gradvis gjenåpne samfunnet de siste ukene. Stort sett over hele verden er det lettelser i smitteverntiltakene. Mange land forsøker etter beste evne å gjenskape en slags normaltilstand denne sommeren. Men samtidig som mange land letter i de strengeste tiltakene, er flere europeiske land i sin verste smitteuke.

Vi må fortsette det gode arbeidet mot viruset og mer smitte. Det er enkle, men gode metoder som gjelder. Hold 1 meter avstand, bli heime og la deg teste ved sjukdom. Vask hendene – ofte og godt. Det skylder vi alle som fortsatt har en mye vanskeligere og krevende hverdag på grunn av pandemien.