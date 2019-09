Arbeiderpartiet har neppe noe klimavalg

Leder

Klima og omstilling blir en hovedsak for Ap fram mot valget i 2021, varsler Ap-leder Jonas Gahr Støre. Etter det dårlige valget har en rekke sentrale personer i partiet gått ut og ment at Ap bør søke regjeringsmakt med Miljøpartiet De Grønne (MDG) i 2021. – Ap skal bruke tid på dette og utvikle en industripolitikk der vi skal leve av å redde klima, sier Støre til avisa Klassekampen.

Men Støres plan for å bruke klima som toppsak og gjenreise Ap til nye høgder møter stor motstand internt. Da partiets energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide dagen før valget mente at Ap burde samarbeide med MDG, smalt det tungt fra fagbevegelsen. – Utspillet nå viser at han er tonedøv. Han lever i sin egen verden noen ganger, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som mente Barth Eide umiddelbart burde få avløsning som partiets miljøpolitiske talsperson.

Ute i distriktene er det mange Ap-representanter som mener at distrikt og næring må få større oppmerksomhet fram mot valget i 2021. – Det er ikke klima som skal være Arbeiderpartiets hovedsak for å få tilbake velgerne, mener jeg, sier Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap) til Trønder-Avisa.

De legendariske ord fra Haakon Lie, om at Ap ikke er en søndagsskole, gjelder nok fortsatt. Den som skal utfordre industrimakta i partiet får fort kjenne det. Jonas Gahr Støre velger likevel å stå fast på at klima skal heises til topps i partiprogrammet. – Ap ser på klimapolitikken som den største utfordringen i vår tid, sa han i sin tale til partiets landsstyre i Oslo tirsdag.

Arbeiderpartiet tapte 124.477 stemmer ved valget i år. En dramatisk lav oppslutning for Ap. Det er derfor ikke rart at vegvalg og strategi fram mot valget 2021 skaper strid. Men det er utenkelig å se for seg at Ap ikke skal la klima være en hovedsak framover. Denne uka la FN fram sin siste ferskeste klimarapport. Rapporten er dyster lesning, og vil kreve betydelige omstillinger. Da trengs modige og ansvarlige politikere.