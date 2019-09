Kabal legges uten politisk innhold

Leder

Fylkestingsvalget har blitt en skueplass for et maktspill vi sjelden har sett i Møre og Romsdal. Fordelingen av maktposisjoner ser ut til å være mye viktigere enn politikken.

Valgnatta satte Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti seg ned for å forhandle med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne om makta. Forhandlingene skar seg da Ap og SV nektet å godta at Sp, KrF og Venstre opptrådte som ei blokk. Etter å ha gått fra forhandlingsbordet med Ap, gikk forhandlerne fra Sp, Venstre og KrF til Høyre.

Der ble det svært raskt enighet om fordelingen av posisjoner og en slags politisk plattform .Forpliktelsen innebærer å opprettholde alle videregående skolene i fylket, investere i nybygg i Ørsta, Fræna og på Gjermundnes. Økonomien skal i balanse, det skal jobbes for null-utslippsløsninger i samferdsel og unngå å kutte i ferjetilbudet til de største øysamfunnene.

Det var én stor hake ved enigheten: De fire partiene hadde bare 20 av de 47 stemmene i fylkestinget i ryggen.

Det er ubegripelig at erfarne forhandlere ikke sørget for å inkludere flere parti i samarbeidet slik at det kunne være flertall bak avtalen, som ville gitt Kristin Sørheim (Sp) fylkesordførervervet. Det kan også stilles spørsmål ved sentrumspartienes krav om å foprhandle som en blokk. Derfor etterlot Sørheim-gruppa de øvrige partiene i en blanding av oppgitthet over å ikke ha blitt spurt, og sinne over at kabalen var lagt av et mindretall.

På formiddagen tirsdag samlet Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet de øvrige partiene og underskrev en avtale om et valgteknisk samarbeid som ville sikre Ap både fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren, gi Frp tre plasser i fylkesutvalget og småpartiene en posisjon i fylkesutvalget. SV var eneste partiet som ikke ville støtte noen av blokkene. Ap-Frp-alliansen har etter fintellingen kke flertall.

Vi tror velgerne sitter i villrede og med mange spørsmål etter denne politiske hestehandelen om posisjoner. I valgkampen var politikerne opptatt av partienes verdisyn og hjertesakene. Nå er det tydelig at det er viktigere å sikre seg maktposisjoner enn å stå sammen om linje i politikken.

MDGs krav om økt kollektivsatsing og bypakkene står i sterk kontrast til Frp som avviser bypakkene, men som MDG hjelper til makta. Parti som tror de kan kople politikken fri fra kampen om posisjoner risikerer å bli straffet hardt av velgerne ved første anledning.