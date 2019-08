Nå må lokalpolitikerne få slippe til

Leder

I hundre dager har krangelen mellom de fire regjeringspartiene om bompenger tatt det meste av oppmerksomheten. Vi har vært vitne til en politisk uryddighet med sverting av samarbeidspartnere og beskyldninger mellom regjeringspartiene vi ikke trodde var mulig for fire parti som for sju måneder siden var kjempefornøyd med felles politikk. Ei regjeringskrise lå snublende nær.

Statsminister Erna Solberg har – med god grunn – fått mye kritikk for å tillate det uverdige maktspillet mellom Fremskrittspartiet og Venstre å pågå i ukevis.

Fredag kveld satte statsministeren hardt mot hardt og la fram forslaget som avverget regjeringskrisen. Ett etter ett sa de fire regjeringspartiene ja til statsministerens løsning, som innebærer at det blir kutt i bompenger på enkeltstrekninger og inn til de store byene. Det skal også satses mye mer på å få flere til å reise kollektivt til og fra byene. Målet om null vekst i biltrafikk og utslipp i byene, ligger fast.

Sjøl om bompengetiltakene koster staten rundt to milliarder kroner i året, så de fleste at striden etter hvert handlet mest om hvordan Venstre og Frp skulle unngå å bli framstilt som taperen.

Det er bare to uker til lokalvalget. Fylkestingsvalget er mer partivalg enn personvalg, og vil fortsatt ha preg av hva partienes fremste ledere mener. Likevel er det på høy tid at de lokale sakene løftes fram og får oppmerksomheten. Velgerne vil vite hva lokale kandidater mener om skoletilbudet i kommunene, hva politikerne vil gjøre for å gi pleietrengende og eldre best mulig hjelp. Hvor skal kommunens penger investeres? Velgerne har også krav på å få vite hvor lokalpolitikerne vil kutte når det skal spares penger.

Budskapet til partilederne Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad er: Ikke kjør over de lokale kvinnene og mennene som stiller til valg for å ta på seg oppdraget som innbyggernes ombud! Rikspolitikerne gir rammer, men det er det lokale folkestyret som skal avgjøre hvordan kommunen styres og pengene brukes de neste fire åra.