Gratulerer med Nordøyvegen!

Leder

11. desember blir stående som en merkedag for alle som bor i øysamfunnene fra Finnøya i nord til Lepsøya i sør. Fylkestinget har vedtatt med 26 mot 21 stemmer å bygge vegen – til tross for kraftige økonomiske advarsler. Flaggene gikk til topps for vegen som skal knytte øyene sammen med fastlandet.

Som for alle andre vegprosjekt i fylket har det vært en lang veg fram mot det endelige vedtaket i går. Mange trodde at alt var i orden da det samme fylkestinget sa enstemmig ja for to år siden. Men så kom nye tall på bordet gjennom anbudsprosessen, og fylkesrådmannen ba politikerne dra i nødbremsen. Nå har politikerne vurdert faresignalene, og flertallet har valgt å gå videre med Nordøyvegen – til øredøvende jubel blant de mange som hadde tatt seg fri fra jobb for å følge debatten i Molde.

Det har vært en vanskelig sak for representantene. Politikere på begge sider har argumentert godt for sine syn. Alle ønsket at Nordøyvegen skulle bli bygd, men 21 representanter mente den økonomiske risikoen var for stor til å gå videre nå. Men flertallet bestemmer, og det betyr at 2700 mennesker får bytte ut ferjer og hurtigbåter med fastlandssamband. Næringslivet på øyene har vært de ivrigste forkjemperne for vegen, og det har nok også veid tungt for mange politikere. Norge skal leve av de maritime næringene framover, og på øyene har de i lang tid hatt verdensledende industri på dette området. Nå får de bedre rammevilkår, og det fortjener de.

De som stemte nei til Nordøyvegen under møtet i Molde tirsdag, unner også beboere og næringsliv den vegen som nå skal bygges. De frykter imidlertid for konsekvensene det får for de videregående skolene i fylket og for oppfølgingen av andre veger i fylket. Ansvaret for å løse disse utfordringene ligger hos dagens fylkesting og hos dem som skal velges inn til neste høst. Møre og Romsdal kan styre mot Robek-lista.

Hvordan den økonomiske situasjonen vil utvikle seg i tida framover, er ikke ei bør folket på øyene skal bære på sine skuldre. De skal få juble for en etterlengtet seier. Gratulerer med dagen!