En kveld for historiebøkene

Kommentar

Da Eirik Ulland Andersen scoret sitt andre mål for kvelden jublet store deler av Norge for Molde FK. Laget fra Romsdal er videre til åttendedelsfinalen i en av Europas største fotballturneringer. Tyske Hoffenheim ble nedkjempet på sin egen arena. Erling Moes jubelbrøl kunne høres helt til Elnesvågen. Det var en lagseier som brakte tre av MFK-spillerne inn på rundes lag i Europa. Det var en kveld da de hvitkledde framsto som et maskineri som kan slå hvem som helst. Også spanske Granada.

Etter kampslutt zoomet produsentene ned på kampens store profiler. Eirik Ulland Andersen, 2 kamper 3 mål, sto det over bildet av den lykkelige MFK-spilleren. Uttrykket «Gi aldri opp» er noe slitt i fotballsammenheng. Akkurat denne kvelden var det likevel ikke en klisjé. Vegen tilbake etter skader har vært lang for midtbanespilleren. Timer på innbytterbenken og tribunen skapte frustrasjon gjennom 2020-sesongen. For bare noen måneder siden var den videre MFK-karrieren høgst usikkert. Torsdag kveld var han i sentrum av gledesscenene, omkranset av jublende lagkamerater.

Gjennom vinteren har Romsdals Budstikke lagd ukentlige episoder av podkasten «RB-sporten». Tidlig merket vi oss at MFK-spillerne snakket med glød om at de kunne slå Hoffenheim. Det var et lite frampek. Eirik Ulland Andersen var en av dem. Han så framover, var ferdig med skadene. Han sa at han ville bidra, spille for MFK i Europa og kjempe om et nytt gull. Det er likevel et stykke derfra til å faktisk slå ut Hoffenheim etter to kamper, ingen av dem på heimebane.

Eksakt hva som har skjedd i gruppa vet bare Erling Moe, spillerne og det nærmeste støtteapparatet. Mens det meste av eksperter mente at det ikke var mulig må det ha bygd seg opp en sterk tro i MFK-garderoben. Gnisten som gjorde at det tok fyr var Andreas Linde sin strafferedning i den første kampen. Derfra og inn har det vært fokus og forpliktelse hele vegen. Plutselig var det kjekt å se fotball uten publikumslyd. Vi hørte laget, og fikk et eget innsyn i hvordan bragden kom til.

Heime i Romsdal var det jubel. Blant supporterne på Løkta, i mediehusets lokaler i Romsdalsgata og heime i stua hos Daniel Berg Hestad. Det ble en kveld for historiebøkene. For egen del var det også en kveld for hytteboka. Etter kampen skrev jeg ned noen spontane linjer i boka som følger hytta. Dette ble vinterferien da MFK sjokkerte i Europa.

