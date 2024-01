Undertegnede har vært med på en rekke slike debatter opp gjennom årene. Både som lokalpolitiker, men tidligere også som leder av idrettslag og i jobb som driftsleder i en av kommunens lagseide idrettshaller.

Molde Venstre har i sine valgprogram og handlingsplaner fokusert på at vi ønsker gunstig bane- hall og anleggsleie for barne- og ungdomsidretten. Vi er heller ikke fremmed for at vi i fremtiden skal ha gratis leie.

Politikk handler om vilje og prioritering. Og vi kan senke halleien om viljen til å prioritere dette er til stede.

Tidligere debatter om temaet har vist at dette er et innfløkt tema hvor det er mange hensyn å ta. Debatten går ofte på utleie av kommunale flater. Men i tillegg har vi mange lagseide anlegg som også leies ut til andre, og vi har lag som eier egne anlegg kun for eget bruk. For undertegnede er det viktig å se hele idretten, ja kanskje hele det frivillige kulturfeltet, i denne debatten. Likhetsprinsippet og en rettferdig bruk av offentlige midler er viktig. Derfor må denne saken også ses i sammenheng med tilskuddsordninger og andre forhold.

Vi er inne i en periode med dyrtid, der vi ser at de sosiale forskjellene i samfunnet blir enda tydeligere. Derfor er dette riktige tidspunkt til å løfte debatten igjen. Det er nå de flest kjenner dette på kroppen. Det ser vi også av uttalelser fra flere klubber. Jeg er glad for at KrF sier de ønsker å løfte debatten igjen, og vi vil være med. Budsjettet for 2024 er det vanskelig å gjøre noe med. Men starter vi prosessen tidlig nok, kan vi kanskje sammen greie å få til en reduksjon av halleien for barn og ungdom i 2025. I arbeidet må det samarbeides tett mellom kommunen og frivilligheten. Idrettsråd, og musikk/kulturråd må inviteres med som gode samarbeidspartner i dette arbeidet.

Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn sier vi i kommunens samfunnsplan. Hvor vi også blant annet sier at vi skal ha et kultur- og fritidstilbud, og en frivillighet som er tilgjengelig for alle. At Molde kommune skal bidra til å utjevne levekår og sosiale forskjeller og at Molde kommune skal samarbeide med frivilligheten for økt inkludering og integrering. La arbeidet begynne.

