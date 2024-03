Det er tidligere opplyst at utgiftene på grunn av store lån og høg rente har økt 140 mill. kroner siste 3 år. I 2024 vil 16 mill. kroner ekstra fra Staten gå med til å betale renter, og en må i tillegg ta over 30 mill. kroner fra Helse og omsorg til samme formål.

Likevel ble det i november 2023 sagt at en tar opp lån på 256,8 mill. kroner til finansiering av budsjetterte investeringer i 2024, hva nå dette måtte være, men at en planlegger få nye investeringer neste fire år.

I desember 2023 ville politikerne gjenåpne 6 sjukeheimsplasser på Glomstua, men fant ikke penger i budsjettet. Samtidig vil mangel på sjukeheimsplasser føre til at en i år må betale ca. 15 mill. kroner til Helseforetaket for ferdigbehandla pasienter, og det blir sikkert ikke mindre neste år.

Hvordan kan politikerne i Molde tenke seg å klare ei stor investering i tomtekjøp og Helsehus på Lundavang i overskuelig framtid, og hva skal det inneholde? Hva er det som skal sentraliseres, eller effektiviseres, og hva skal det være godt for? Her er det mye som må klargjøres og tenkes gjennom hvis noen er i stand til det, og innbyggerne har behov for informasjon og begrunnelse.

Det eneste som Molde kommune kanskje kan makte, er å kjøpe bygget som huser Sjukehusapoteket, med parkeringsplasser. Det ligger i et utkantområde som visstnok i eksisterende reguleringsplan er regulert til boligformål, sammen med nærliggende bebyggelse.

Hensikten med dette er å flytte legevakta tilbake dit den var før. Da Sjukehusapoteket trengte mer plass, ble legevakta flytta til Kirkebakken, der den la beslag på en 16-sengs sjukeavdeling, og senere noen plasser til.

Det er en svært lite hensiktsmessig beliggenhet, med håpløse parkeringsforhold både for legevakt og institusjonsbesøk. Med hele apotekbygget må en regne med å få nok plass, og en frigjør sjukeheimsplasser som sammen med gjenåpning av andre nedlagte plasser, kan utsette behovet for nybygg.

Å ha legevakta på dette området kan være hensiktsmessig uansett hva resten av området skal brukes til. Det kan også være overkommelig og kan realiseres relativt raskt hvis vilje og tiltak er der.

