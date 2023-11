I påsken dro jeg på tur til Amsterdam sammen med familien og som seg hør og bør, ble det handlet tulipanløker som jeg akkurat nå har plantet i krukker. Mens jeg holdt på med dette prosjektet slo det meg at å plante tulipaner på høsten og å utøve ledelse begge er aktiviteter som krever ‘grønne fingre’. Aktivitetene kan ved første øyekast kan virke helt ulike. Den ene involverer jord, løk og blomster, mens den andre handler om mennesker og organisasjoner. Men når du ser nærmere kan du finne flere fascinerende likheter mellom disse to.

For det første krever både planting av tulipaner og ledelse en visjon. Når du setter løkene i jorden om høsten, har du en klar forestilling om hvordan de fargerike blomstene vil ta seg ut når de springer ut til våren. En nøye gjennomtenkt fargesammensetning, eller en helt «tilfeldig» miks av farger – hvis du da ikke er typen som kun vil holde deg til én farge. På samme måte må en god leder ha en visjon for sitt team eller sin organisasjon. En visjon som er uttalt og som gir mening for alle ansatte. Denne visjonen gir retning og formål, og den motiverer mennesker til å arbeide sammen mot felles mål.

Videre krever begge aktivitetene tålmodighet. Når du planter tulipaner, må du vente flere måneder før du ser resultatene av ditt arbeid. På samme måte tar det tid å se resultater av god ledelse. Ledere må være tålmodige når de arbeider med mennesker, da utvikling og vekst kan være en gradvis prosess for den enkelte ansatte. Ha forståelse for at alle er forskjellige og blomstrer til litt ulike tider.

I tillegg er omsorg og oppfølging viktige i både hagearbeid og ledelse.

Tulipanløkene trenger riktig og nok pleie. De skal ha riktig vanning og gjødsling for å trives og blomstre. God ledelse handler om omsorg for og oppfølging av ansatte. Dette kan inkludere å gi tilbakemeldinger, støtte og veiledning for å hjelpe dem med å utvikle sitt potensial.

Du bør heller ikke gape over for mye. Skulle du falle for fristelsen å plante altfor mange løk over en for stor hage, så vil ikke det nødvendigvis bli så vakkert når våren kommer. Da vil du ikke ha muligheten til å følge opp hele hagen og sørge for de beste betingelser for alle tulipanene. For ledere er det viktig at lederspennet ikke er for stort, for da har du ikke lengre kapasitet til ledelse. Landsgjennomsnittet i helseforetakene er 26 ansatte, for alders- og sykehjem er median 96 og i hjemmesykepleien 59 ansatte. Har du for mye må du i alle fall ha veldig gode hjelpere rundt deg, det gjelder både for store hager og ledelse av mange.

Begge aktivitetene involverer også risiko. Når du planter tulipaner, er det alltid en viss risiko for at uforutsette ting kan skje. For fuktig vær er ikke bra for tulipanløker, heller ikke streng kulde eller skadedyr. Alle disse faktoren kan påvirke resultatet. Du må derfor passe på at jorda er godt drenert, å sette eventuelle krukker frostfritt og beskyttet fra mus og liknende. Men våger du ikke å plante løkene får du heller ingen tulipaner til våren. På samme måte må ledere vurdere risiko og fatte beslutninger i usikre situasjoner. Å være en leder med «grønne fingre» betyr å redusere risiko så mye som mulig – og samtidig våge å ta beslutninger for å oppnå de ønskede resultatene.

Til slutt handler både hagearbeid og ledelse om å skape noe vakkert. Når våren kommer, og tulipanene blomstrer i alle sine farger og prakt, kan du se resultatet av ditt arbeid i hagen. På samme måte kan en leder med ‘grønne fingre’ se resultatet av sitt lederskap i form av et blomstrende team eller en organisasjon som lykkes med å nå sine mål.

Så selv om disse to aktivitetene kan virke forskjellige ved første øyekast, deler de flere viktige prinsipper. Å ha en visjon, være tålmodig, gi omsorg og oppfølging, våge å ta avgjørelser og skape noe vakkert er alle viktige aspekter av både hagearbeid og ledelse med ‘grønne fingre.’

Noen ganger kan man også være utsatt for at noen kommer og plukker tulipaner fra ditt bed. Hvis det skjer, minn deg selv på at det er et kompliment til dine ‘grønne fingre’ og et bevis på at du har gjort en god jobb, uansett om det skjer i hagen eller som leder.

