Rydd opp i gruva på Raudsand!

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken SV har fremma et forslag på Stortinget om å sikre at nedstengte forurensende gruver rundt om i landet blir ryddet opp i. Vi ber regjeringen om ta tak i dette for miljøet i Molde kommune og Sunndal/Tingvollfjorden.