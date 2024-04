Vi merker oss at han kommer med uttalelser som uverdig, lite profesjonelt, lite tillitsvekkende, favorisering osv

Hva vil egentlig representanten Kleppen oppnå med å utale seg på denne måten i media?

Vi syns selvsagt at det er legitimt å være uenig, men det å henge ut medlemmer på den måten han gjør er ikke greit.

Kanskje er det Kleppen som på denne måten bidrar til uprofesjonalitet?

Før viktige beslutninger tas må vi være sikker på at alt bakgrunnsmaterialet som er forelagt oss som utvalg er riktig. Selv flinke folk kan gjøre feil, også kommunens administrasjon.

Kleppen sier at det ikke er vår oppgave å dra i tvil de saksopplysninger vi får fra administrasjonen. Vi som utvalg forbeholder oss retten til å innhente og sørge for at fakta i en hver sak foreligger slik at vi kan fatte riktig beslutning på riktig grunnlag.

Det bør være takhøyde for uenigheter på tvers av partigrenser, oss som utvalg og administrasjonen. Vi skal behandle alle likt, det fordrer at grunnlaget er riktig. I motsatt fall ville vi ikke gjort jobben vår og virket useriøs. Vi må være sikker på at kommunens innbyggere ikke blir bøtelagt på feil grunnlag.

Kleppen understreker at måten utvalget jobber på er lite tillitsvekkende.

Den uttalelsen grenser seg opp mot en type hersketeknikk som gjør at det blir vanskelig å rekrutere og beholde gode politikere. Folk kan vegre seg for å ta ordet og delta i debatten.

Det er både unødvendig og trist at Kleppen henger ut sine politiikerkolegaer på den måten.

Vi er en liten kommune der nesten alle kjenner alle, så å henge seg opp i om vi bruker fornavn eller etternavn burde være saken helt uvesentlig.

Påstanden om at vi jobber for å senke et gebyr må være en tanke som kun Kleppen har tenkt. Vi undres over din påstand.

I ettertid kunne vi lese i Romsdals budstikke at enda en fra Arbeiderpartiet karaktiriserer innbyggerne i kommunen, les: grendeutvalgene.

Nå håper vi at vi fremtiden slipper å lese om inkompetente politikere, supperåd, meningsløst demokrati og at vi er lite profesjonelle.

Det er uheldig hvis noen skulle komme til å føle seg mer opphøyet enn andre. Det kan føre helt galt avsted.

Mary Synnøve Langnes

For flertallet i teknisk utvalg i Hustadvika.

