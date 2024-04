SV jubler over at det i utkast til ny NTP ikke bevilges penger til bygging av Fergefri E39 Møreaksen. SV ønsker ikke fergefri fjordkryssing. De ønsker fortsatt ferge, både over Romsdalsfjorden og til øyene Otrøya og Gossen i Romsdal. SV vil isteden bygge jernbane og gangveier.

Frp jubler også over at Møreaksen ikke får penger nå. Frp vil imidlertid at Otrøya og Gossen skal bli fergefri, bare ikke med Møreaksen. Frp vil dessuten ha fergefri fjordkryssing, de vil stenge Romsdalsfjorden med flytebroer lenger inn. Dette vil i sum koste langt mer enn Møreaksen, som Frp mener er for kostbar. Greinalaust!

Flere har påpekt at om fylket ikke står samlet om samferdsel, så forsvinner veibevilgningene til andre deler av landet, der jubelen er større for å motta midlene. Så kan man diskutere hvorfor våre politikere ikke lenger er samlet om både Møreaksen og Eksportveien, som begge er prioriterte i gjeldende NTP. Hvorfor ønsker noen å sette disse prosjektene opp mot hverandre?

Langt viktigere – hva har de oppnådd? Ingen ting! Det er verken kommet mer penger til Eksportveien eller til Møreaksen, eller til annen veibygging her i fylket. Tvert imot, vi sitter igjen med knapt noe som helst. Av tidenes største NTP. Det sier det meste.

Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim er et nasjonalt prosjekt. Ikke en lekegrind for sneversynte lokalpolitikere. Som ikke en gang greier å ta inn over seg den økonomiske situasjonen vårt eget fylke nå befinner seg i. Langt mindre forstå de signaler samferdselsministeren nettopp har sendt til oss.

Motstanderne av Møreaksen, SV og Frp, er enige om å stoppe Fergefri E39 Møreaksen. Men av ulike motstridende grunner. Slikt er et umulig fundament for samarbeid. Å stoppe en vei for å bygge en annen er heller ikke et godt grunnlag for samarbeid, spesielt ikke når begge er prioriterte og planlagt bygd. Slik splitt og hersk politikk gir som fortjent. Og som forventet. Isteden trenger vi, og fortjener, samlende politikere som kan skape enighet om en felles samferdselspolitikk, til beste for hele fylket.

En stadig utsettelse av Møreaksen med kun en unummerert kølapp sprer usikkerhet og tvinger fram andre løsninger. Lenge før tanken om Fergefri E39 dukket opp har det vært forslag om å flytte fergeleiet ut av Molde sentrum på grunn av store trafikale problemer. Dette vil bare bli mer presserende og aktuelt jo mer usikker Møreaksen blir. Et fergeleie utenfor sentrum vil gjøre fortsatt ferge til et langt mindre attraktivt alternativ, særlig for fotgjengere.

Fergekaien fungerer kun som en gigantisk gratis parkeringsplass for biler i en stillestående kø bak en bom som er stengt 85 prosent av tiden. Noen politikere hevder dette er et trafikksikkerhetstiltak. De lukker øynene for all råkjøringen som skapes når fortvilte sjåfører krampaktig forsøker å rekke en fergeavgang. Og holder seg for ørene når UP forteller at enkelte fartssyndere over Ørskogfjellet unnskylder seg med at de skal rekke en ferge.

Flere fotobokser og gjennomsnittsmålinger bør vurderes mellom Sjøholt og fergekaien på Furnes, ikke bare de siste kilometerne. Også fra Åndalsnes til fergen på Åfarnes bør det vurderes fotobokser og gjennomsnittsmålinger på de rette strekningene. Så kan man beregne andelen av de kjøretøyene som kjører om bord i fergen og som nylig er tatt i fartsmåling, i forhold til totalt antall kjøretøy på fergen. Tilsvarende for totalt antall som i samme tidsrom blir tatt i fotoboksen, i forhold til totalt antall kjøretøy som passerer boksen.

Slike tall vil indikere om råkjøring til fergene fortsatt er et problem også etter at fotobokser er tatt i bruk. Den mest innbringende fotoboksen i fylket står bare noen få kilometer før fergekaien i Molde sentrum. En fergekai som snarest bør flyttes ut av sentrum til Møreaksen kommer.

