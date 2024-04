Dette blir kanskje realiteten på fredag kl. 10 da kunnskapsdepartementet skal ha pressekonferanse.

Regjeringen glemmer folkehøgskolens samfunnsnytte og svekker demokratiet med dette forslaget. Folkehøgskolene driver demokratisk beredskap som er livsviktig for samfunnet vårt. Både forsvaret og folkehøgskolene bidrar til å bygge samfunn. Når regjeringen fortsatt mener folkehøgskolene er viktig for samfunnet, burde de ikke drive politikk som viser det motsatte.

Et år på folkehøgskole bidrar til klokere, tryggere og mer bevisste ungdommer som lærer å ta vare på seg selv og oppleve mestring. Elever bruker et år på å bygge demokrati og får med seg ballast som varer resten av livet.

Folkehøgskolene gir bedre studenter og blir bedret rustet til videre studier og arbeidsliv. Elevene som går et år på folkehøgskole, får mer læringsglede og motivasjon før de fortsette på høgskole eller universitet. I løpet av folkehøgskoleåret får studentene veiledning til å velge riktig studie da frafallet er høyt i høyere utdanning.

Det kan selvsagt være en risiko for at elevene blir påvirket av fjerning av 2 tilleggspoeng selv om dette ikke er det viktigste for de fleste. Men vi er bekymret for at dette vil kunne påvirke rekrutteringen og dermed påvirke samfunnet.

Da tilleggspoengene ble innført på slutten av 90-tallet førte dette til langt høyere søkertall ved norske folkehøgskoler.

Årets EPSI undersøkelse viser fortsatt høyt nivå på elevtilfredshet blant folkehøgskole elevene. Det sosiale miljøet og samholdet på skolene vurderes som meget godt, studieturer verdsettes og dedikerte ansatte oppleves som dyktige og imøtekommende. Som skole utvikler vi oss hver dag og vi håper regjeringen verdsetter folkehøgskolens samfunnsnytte.

