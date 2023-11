Det er stor interesse og engasjement for fastlands-sambandet for Gossen og Otrøya.

Vi har nestleder i samferdselskomiteen fra Møre og Romsdal pluss leder i FRP. Det som forundrer meg er at to profilerte personer valgt fra fylket motarbeider dette prosjektet enda det er vedtatt i alle organ og er klar til oppstart dersom det blir bevilget penger fra Stortinget.

Men fortsatt så kommer det fra nestleder i samferdselskomiteen opplysninger i Romsdals Budstikke som ikke kan stemme. For ca. 2 uker sto det også desinformasjon i Budstikka. Da korrigerte Helge Kjøll jr. informasjonen som ikke var korrekt.

På lørdag ble det skrevet at det må satses på E136 fra Ålesund til Dombås. Veien fra Vestnes til Ålesund er en del av strekningen E39 Ålesund -Molde. Og strekningen Vestnes til Dombås er overført som prosjekt til Nye Veier. Dette var denne personen selv med å bestemme. Nye Veier fikk denne strekninga i 2019.

No er det viktig at fylket og samferdselskomiteen er samkjørt og får Møreaksen inn på NTP for kommende periode og at det blir bevilget penger til oppstart.

Det er veldig positivt for turistnæringen og også all annen næring å få fastlandsforbindelse. Jeg savner rundkjøring ved ankomst Gossen for å kunne ta av til Fylkesvei 217.

La oss stå samlet og få gjennomført Møreaksen og Kjerringsundet så raskt som mulig. Det er godt å sjå det store engasjementet som er vist i vår region for Møreaksen og Kjerringsundet.

