Jeg har sett at det har vært en stor diskusjon om halleie i det siste. Dette er noe som har blitt diskutert i mange år. Basketball er den mest voksende inne-idrett i Norge, blant annet med Molde Basketballklubb med sine 200 medlemmer og aktiviteter til 450 hver uke. Kommunen sier at de ikke har råd, men de bruker flere hundre millioner på Sjøfronten. Svaret vi får fra kommunen er at de har ikke råd.

Kommunen sier også at ordninger som kontantkassa burde brukes mer for at det er penger igjen der. Er det så enkelt? Nei! De som sliter mest syns det er flaut å søke eller be om hjelp. Vi er klubben i Molde med mest inkludering og med flest med utenlandsk bakgrunn. Jeg som leder søker alt mellom 20-100 søknader per sesong for å få klubben til å gå rundt. Vi betaler omtrent 250.000kr per år for å leie hallen.

Det kommunen gjør nå kommer til å drepe idrett i byen. 5% stenging fra 1 jan, 5 % stenging også i fjor, hvor skal det ende? Det kommer til å ende hvor bare de med foreldre med penger får lov til delta.

Hva har det å si for oss?

Vi prøver å holde kostnader så lav som mulig. Vi har den laveste treningsavgift og lavest medlemsavgift i byen. Helgens seriekamper som går i Idrettens hus er heldigvis dekket av Region midt. Om vi vil ha kiosk de helger vi har hjemmekamper så må vi leie kiosken til 800 kr per dag!! Unnskyld, 800 kr til leie kiosk? Vet du hvor mange kakestykke eller kaffe du må selge til å dekke det inn? Molde kommune er et pengesluk og jeg er redd for hvis ting ikke forandrer seg så kommer mange til å slutte med idrett.

Hva med en privat løsning? Skal vi gå sammen med en annen idrettsklubb i byen for å bygge vår egen hall? Er det løsning? 20-40 millioner, tenker jeg.

Diskusjon må ikke stoppe her. Det er alltid penger å finne. Jeg mener at de som jobber i kommune må ta det litt mer alvorlig og finne en løsning. Dette er våre barn det gjelder.

