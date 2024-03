Kvinnedagen er for meg en markering av likestillingen som er oppnådd, og en markering av de områdene hvor vi enda ikke er i mål. Kvinnehelse, vold i nære relasjoner og økonomisk likestilling er noen av områdene hvor mållinjen fremdeles er et stykke unna.

Løsningene krever politisk handling og prioritering, da hadde det vært en fordel om ikke politisk representasjon også var et område hvor likestillingen henger etter – vi må ha flere kvinner inn i politikk, og i posisjoner. I Molde kommunestyre har vi i dag 30 menn og 19 kvinner. Det er som nasjonalt hvor er kvinneandelen i kommunestyrene er omtrent 40 prosent. Hvis man ønsker endringer og å gjøre en forskjell, ja, da må en være der beslutninger tas. Flere kvinnelige forbilder i lokalpolitikken vil være inspirasjon for de som står i tenkeboksen og dermed rekruttere flere kvinner inn i lokaldemokratiet.

Å engasjere seg kan virke skummelt, men har man et ønske om å påvirke og skape endring vil jeg på det sterkeste anbefale at man kaster seg ut i det. Det er ofte slik at man ønsker å tenke seg godt om før man velger å engasjere seg, stille på liste eller påta seg nye roller. Man må ikke vite hvordan en kommune blir driftet og styrt for å engasjere seg i et politisk parti. Lokallagene har både opplæring og medlemmer som vil dele av sin kunnskap, slik at alle etter hvert skal føle seg trygge i rollen. Har du en spire av engasjement, ta kontakt med ditt lokallag, det er mange muligheter til å bidra i lokalsamfunnet sitt også utenom lokalvalg.

Om man vegrer seg for å ta verv eller roller fordi en opplever at livssituasjonen ikke er rigget for det, så er viktig å signalisere nettopp dette. Kom gjerne med forslag til endringer som gjør at det er mulig å delta for alle, uansett situasjon man står i. Slik kan man bidra til å gjøre politikken mer tilrettelagt, for enda flere, også kvinner. Med flere kvinner, gjenspeiler man også bedre samfunnet.

Gratulerer med dagen til alle fole bra kvinnfolk – håper vi snart sees i politikken!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal