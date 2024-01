Ved siden av en formidabel gjeld som skal betjenes, finner vi de tyngste driftsområder innen eldreomsorg, skole og barnehage.

Kommunesektoren har som oppgave å yte gode og trygge tjenester til innbyggerne og med innbyggerne menes alle som bor i kommunen. Slik Molde kommune har valgt å organisere seg politisk, har formannskapet og kommunestyret oppgaven med å legge rammene for driften både økonomisk og i plan for tiltak. De tre hovedutvalgene Helse og omsorg, Oppvekst, kultur og velferd OKV og Teknisk, plan, næring og miljø, er gitt oppgaven å gjennomføre innenfor de rammer kommunestyret har lagt. I tillegg til kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene, kommer Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet. De tre rådene er rådgivende overfor politisk nivå med sine oppgaver regulert i kommuneloven, egen forskrift og veileder.

Det nyvalgte Eldrerådet ser de store utfordringer som ligger i kommunens vanskelige økonomi og at resultatet kan måtte bli at sparekniven kommer til å gå enda dypere inn i innbyggernes hverdag. Som lovfestet rådgivende organ, ser Eldrerådet nødvendigheten av et tettere samarbeid med politikerne før de vanskelige vedtakene skal fattes. Eldrerådet ser på seg selv som et viktig organ som etter god kontakt med innbyggerne og de eldres organisasjoner, kan gi viktige innspill og gode råd når tjenester til befolkningen diskuteres.

Som første skritt mot et tettere samarbeid mellom det rådgivende Eldreråd og utøvende politikere, inviterte eldrerådet ordfører Trygve Grydeland og leder for Hovedutvalg for helse og omsorg Inger Cecilie Frisvoll til sitt møte 18. januar. Hensikten med invitasjon var å få en start på et tettere samarbeid og mitt inntrykk var at både de inviterte og rådets medlemmer satte pris på samtalene og at et tettere samarbeid så absolutt vil være viktig å intensivere i tiden fremover. Det må komme flere skritt i den retning.

Slik forskriften for eldrerådene er utformet, har eldrerådene rett til å gi uttale i alle saker som angår de eldre i kommunen. Det vil da si at det ikke er bare helse og omsorg som er viktig for eldrerådene, områder som kultur, velferd og infrastruktur er også viktige og derfor vil Eldrerådet invitere lederne for Hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd OKV og Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø til et av sine nærmeste møter.

Molde eldreråd ser et tett samarbeid mellom de som prøver å være nær de som har skoen på og de som skal tilpasse skoen, som svært viktig. Skoen må passe, det hjelper lite med en sko som er avhengig av at den går utover hvis kjøper skal innover. Omsorgstrappa må være tilpasset det behovet som finnes og vi har tro på at den jobben kan vi gjøre best gjennom godt samarbeid.

Mellvin Steinsvoll Leder Molde eldreråd

