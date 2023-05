Alle unge skal med

Vårt felles arbeid er vår viktigste formue i Norge. Det er det som gir oss alle et sikkerhetsnett gjennom velferdsstaten. En jobb å gå til gir også trygghet, fellesskap og muligheter for den enkelte. Derfor er arbeid til alle jobb nummer én for Arbeiderpartiet, og aller fremst står de unge.