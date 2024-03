Fylkeskommunen vurderer å legge ned blomsterdekoratør- linjen. Dette er en utdanning som har stor betydning både for elevene og bransjen vår. Gjennom å opprettholde denne linjen gir vi unge talenter muligheten til å utvikle sine kreative ferdigheter og skape vakre og inspirerende blomsterdekorasjoner til sorg og fest. Stort og smått.

Vi er ikke en stor bransje. Vi er ikke dem som har flest bedrifter. Men behovet er her uansett. Bransjen trenger dyktige fagfolk. Kundene våre fortjener faglig kompetanse og et godt håndverk i produktene de kjøper.

Vi vet skolen har gjennomført ulike tiltak for å rekruttere elever til blomsterdekoratør-linjen.

Dette inkluderer å besøke ungdomsskoler og informere om utdanningens muligheter, arrangere åpne dager og samarbeid med oss butikkene for å skape interesse og bevissthet rundt faget. De har også arrangert moteshow i samarbeid med frisør på AMFI Roseby.

De har et sterkt fokus på å inspirere og motivere elevene til å forfølge sin lidenskap for blomsterdekorasjon noe som vi setter veldig stor pris på.

Skolen har jobbet hardt med rekrutteringsarbeid for å sikre fremtidige yrkesutøvere til oss butikkene, men det er dessverre mange som ikke vet at linjen eksisterer på Romsdal vgs enda og det er derfor synd at det blir lagt ned før vi kan få gleden av alt rekrutteringsarbeidet de på skolen har gjort.

Det er hjerteskjærende å tenke på de elevene som ikke får muligheten til å fortsette sin utdanning på Vg2-nivå.

Det vil være et stort tap for oss blomsterbutikker å miste muligheten til å utdanne disse talentene.

Det er også verdt å merke seg at blomsterdekoratørlinjen er den nordligste i landet. Dette betyr at vi har en unik mulighet til å utdanne og forberede studenter for å møte behovene i denne regionen. Å legge ned denne linjen ville ikke bare være en tap for elevene, men også for bransjen som trenger dyktige fagfolk i nordområdene.

Vi håper fylkeskommunen vil se hvor viktig denne utdanningen er for oss og gi oss en rettferdig sjanse.

Nedleggelse av Vg2 Blomsterdekoratør vil de nok merke fremover på søkertallene VG1 FBIE når de kun har 1 tilbud på VG2 i disse fagene.

Vi er mange i bransjen som står sammen om dette.

Cecilie Rindarøy, Rosepikene Molde

