Det viser at vi har forskjellige meninger i dette landet, og at velgere har noe å velge mellom. Det er godt vi ikke, alle er like.

Når Dordi Lerum fra Senterpartiet hevder at vi som er uenige med henne, er historieløse, så er jo det en skivebom. Venstre har i dag ingen nevnelser av verken kongehus, konge eller monarkiet i det gjeldende programmet.

Det eneste sporet i Venstres program er følgende fra prinsipprogrammet: «I et liberalt demokrati skal ingen offentlige posisjoner gå i arv. Avvikling av monarkiet må forankres i folkeavstemning.» - Det er ikke akkurat revolusjonært. Så Senterpartiet viser igjen at de uttaler seg uten å sette seg inn i andre partis program. Det er mulig jeg er «historielaus» - men det er også viktig å ikke være kunnskapslaus.

Det er få i Venstre som har noe imot kongehuset. Men det ligger i den sosialliberale folkesjela at makt ikke skal gå i arv. Å ha andre meninger og et annet syn på verden, er ikke historieløst.

«Dagens monarki fungerer kjøle godt, og er ein viktig del av demokratiet og kulturen i Noreg. Det er heilt utan meining å skulle fjerne noko som fungerer så godt som det Kongehuset i Noreg gjer.»

Nå kan det vel diskuteres hvor stor rolle kongehuset har i demokratiet ut over det symbolske. Vi har en god konge, vi har gode arvinger, men det siste er jo ikke en garanti i evig tid.

Om Senterpartiet for en gangs skyld valgte å sette seg inn i saken, fremfor å bare skyte på andre partier, så ville dere sett at dette ikke handler om «umoderne» eller «utdaterte» punkt.

Noe er av og til ganske enkelt, er man imot at makt skal gå i arv, så er man ganske raskt for en republikk. Da er det et prinsipp, som kobles på kongehuset, om man liker dem eller ei.

Ja det å ønske noe annet enn kongehuset, er i utakt med det meste av folket. Det er en grunn til at vi har 1 eneste linje om det i vårt prinsipprogram, og det omhandler folkeavstemming. Nå er det ikke slik at politikk handler om å være «i takt med samfunnet ellers» - Politikk handler om å forme et samfunn man tror på – så er det opp til velgerne å avgjøre om det ene eller det andre.

At ulike meninger skal prege et samfunn har vært et prinsipp som har videreutviklet seg siden 1814.

Senterpartiet har jo vist at de er et parti som styrer etter vinden, og om folkemeningen snur om kongehuset, så snur vel SP også? Vi ser jo hvor godt den taktikken går.

Venstre har prinsipper og styrer etter sosialliberalismen. Det skal lite lesing til for å finne ut hva som ligger i det. Anbefaler Dordi Lerum å lese partiprogrammene før man lader kanonen og skyter med løskrutt. Og så må politikere forstå at ulike meninger, ikke er mer problematisk enn valgfrihet for våre velgere. Det er ikke vår jobb å være enig med SP. Vi skal være et alternativ til SP – heldigvis.

