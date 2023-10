Falske topper og krevende avveininger

Norges Bank var blant de første sentralbankene som løftet renten fra null da inflasjonen for alvor begynte å røre på seg høsten 2021. Siden den gang har de hevet styringsrenten til sammen 13 ganger. Underveis har sentralbankens prognose for fremtidig rentenivå, den såkalte rentebanen, løpende blitt oppjustert. Dermed har den forventede rentetoppen stadig blitt høyere, og skjøvet lenger ut i tid. Dette er ikke unikt for Norges Bank, men en utvikling vi har sett hos de fleste av våre handelspartnere.