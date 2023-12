Det legekontoret jeg jobber ved var en kort periode samarbeidskontor for de som skulle utvikle “fastlegemodulen” til HP. Det samarbeidet tok tidlig slutt, og den modulen kommer nok ikke på 1-2 år enda. Som flere fastleger i regionen har uttrykt, så kommer vi som ikke er ansatt på kommunale kontor nok ikke til å ta i bruk HP. Jeg nevner også at jeg har måttet lære meg to nye og forskjellige pasientjournalsystemer siste året, et på fastlegekontoret og et ved Molde interkommunale legevakt. Dette mener jeg vi har klart på en forsvarlig måte da disse systemene er intuitive og forholdsvis oversiktlige. Jeg kommuniserer med alle instanser innen “helsenorge” (da inklusive lokale samarbeidspartnere som hjemmetjenesten osv) via disse systemene.

Jeg har nå brukt HP en måneds tid ved et sykehjem her i Molde. HP er alt for komplisert (les; for lite intuitivt og oversiktlig) til at jeg tenker at det kan bli et bra og brukelig system for de instanser man trodde man skulle kunne samarbeide med via HP. Drømmen om “en pasient en journal” (i Norge??) mener jeg dette systemet ikke har i seg. Hovedårsaken til at det er mindre “klager” fra de kommuner som har innført HP enn fra sykehuset er, etter min mening, at de systemer vi hadde i kommunen tidligere ikke var gode nok og ikke tilpasset et moderne helsevesen.

Jeg leser, med forundring, i Romsdals Budstikke, at de aller fleste kommunalsjefer/direktører og mange ordførere i Møre og Romsdal nå går ut med bred støtte til innføring av HP i Helse Møre og Romsdal. Jeg setter inn et par sitater; “Videre skriver ordførerne at kommunene har hatt ei vellykka innføring av Helseplattformen, og at man allerede ser potensial for vesentlige driftsfordeler og at samhandlinga internt i kommunene er vesentlig forbedret.” “Helseplattformen er ikke farlig, men tvert imot tryggere enn de gamle journalsystemene, skriver kommunedirektørene i brevet.” Jeg skulle gjerne sett dokumentasjon på innholdet i disse sitatene.

Jeg kan i alle fall ikke gå god for dem. Jeg er en av legene som jobber med HP, men jeg har i alle fall ikke blitt spurt om å gi en vurdering av hvordan innføringen har gått.

Våre helsearbeiderkolleger i Helse Møre og Romsdal er fortvilet over at Helse Midt-Norge kan komme til å overkjøre dem og deres styre og innføre HP til tross for klare anbefalinger mot dette, der grunnen er pasientsikkerhet. Vi skal slå sammen to sykehus her i området og det er viktig at det skjer på en god måte. Det er ikke noen god følelse å skulle stå ansvarlig for liv og helse til pasienter når man blir pålagt å bruke systemer man vet gjør den jobben vanskeligere.

Jeg er skuffet over at man “fra kommunehold” nå går så hardt ut med støtte til HP innføring. Jeg skjønner at når man er medeier i HP og ser mulige økte utgifter komme, så vil man prøve å begrense skadene. Det som skuffer meg er at dere “ fra kommunehold” ikke setter pasientsikkerheten høyere. Det at dere, som medeiere, ikke har klart å få HP til å bli et bedre system enn det det er må dere faktisk bare ta ansvaret for og konsekvensen av. I første omgang bør en innføring i Helse Møre og Romsdal utsettes. La oss sammen stoppe snøballen!

Jeg håper at mine legekolleger, og andre helsearbeidere, i sykehusvesenet ikke mister motet helt. Dere gjør en fantastisk jobb, og jeg unner dere nå “litt ro” til å fokusere på jobben med pasientene! Jeg håper dere alle blir værende i Helse Møre og Romsdal til tross for mer eller mindre dårlig ledelse både her og der.

