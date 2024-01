Har du noen gang tenkt over hvordan vi fikk mer likestilling? Jeg mener likestilling er viktig fordi alle skal ha den samme muligheten uavhengig kjønn, hudfarge eller om man er funksjonshemmet eller ikke. Det er viktig å bo i et godt samfunn hvor alle er fornøyde og blir behandlet likt. Jeg mener likestilling er viktig for at det skal bli rettferdig.

Likestilling betyr at alle skal ha like muligheter og rettigheter i samfunnet. Vi har ikke klart det enda, men vi må jobbe for det fordi alle er like mye verdt. Vi bør tjene like mye uavhengig hva man tror på, kjønn, hudfarge osv. Alle i samfunnet skal ha de samme jobbmulighetene og skal ha like muligheter til å bli vellykket. Hvis alle får de samme mulighetene, blir det mindre sult og fattigdom.

Norge har utviklet seg mye de siste ti-årene, før var det bare gutter som hadde sløyd mens jentene lærte seg å sy. Nå har både gutter og jenter sløyd og tekstil, men det har nå blitt et fag som heter kunst og håndverk. Det var ikke vanlig for damene og jobbe før i tiden, men nå er det en selvfølge at begge kjønn kan jobbe, vi i Norge er nok det landet med mest likestilling, men det kan bli mye bedre. Emmeline Pankhurst var en britisk politisk aktivist i Storbritannia. Hun kjempet for at kvinner skulle få full stemmerett. I 1928 skjedde det og hun døde rett etter.

Vi kan klare å skape mer likestilling hvis det blir en større sak og blir pratet mer om. Jeg mener det er et viktig tema. Hva mener du vi kan gjøre?

