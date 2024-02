Gleding er en superkraft!

Gleding er å gjøre feil, være sårbar, våge å være til bry og la andre bry seg om deg. Gleding øver styrke og empati, lærer oss om følelser, oss selv, oss selv sammen med andre og verden rundt oss. På denne måten øver vi oss også i å bry oss mer om hverandre. Gleding er en superkraft!

Likevel går mobbetallene opp. Tildelte ressurser til skolen går ned. Rekrutteringen til hjem – skolesamarbeidet går trått. Vi har barn som har det vondt, økt ungdomskriminalitet, russebusser vi ikke vil ha, for mye skjermtid, rusmidler i omløp og grenser vi ikke setter. Dette er hovedtrekkene. Alle har det naturligvis ikke slik, men i større eller mindre grad. Felles for alle foreldre, er at vi blir bedt om å komme mer på banen.

Som lærer, FAU-leder, foreldrefrivillig i hjem – skolesamarbeidet gjennom 16 år, initiativtaker til Positivt Foreldresamarbeid og mamma til 3 i alle aldre har jeg kjent på dette – vi gjør masse feil, selv om vi vil gjøre det bra! Hvorfor kjennes alt så vanskelig?

Feiling er faktisk helt normalt. Selv om feiling kan både gjøre og føles vondt, som en kraft som velter oss over ende og tuller det til, kan feiling komme til nytte! Feiling kan føre til endringer. Feiling kan også repareres. Vi er foreldre for livet og er ikke ment å stå alene en og en. Det er den største feilen.

Gleding er en muskel vi må øve på. Gleding er en tenkemåte, et felleskap som inviterer store og små, deg og meg til å gjøre en forskjell! Voksne er speil. Barna gjør som vi gjør, ikke som vi sier. Derfor fokuserer Gleding på det som er bra, for å forebygge det som er vanskelig. Vi vil gjøre mer av det som gir oss glede og samle oss i felleskapet.

Gleding inviterer og motiverer. Foreldre kommer mer på banen, ikke fordi de må, men fordi de ser verdien! For noen kommer Gleding nærmest av seg selv. For andre er dette en muskel som må øves. Det er fordi vi er mennesker. Vi er mennesker som deg og meg, som alle vil ha mer Gleding til verden. Noen ganger må vi bare finne formen.

Gode holdninger er smittsomme. Gleding har Gledingsskole, Gledingbarnehage, Gleding United for alle, nettbutikk og bøker som treffer. Gleding er en ideell organisasjon, en nasjonal bevegelse som ble startet i 2016. Siri Abrahamsen, som også har skrevet bøkene, leder dette oppdraget, sammen med Professor i samfunnsmedisin Arild Bjørndal og andre gode venner. Nå er Gleding på veg til deg!

Mer Gleding til verden!

Gleding har økt flokken sin. 26 smittsomme, engasjerte og dyktige foredragsholdere står nå klar og vil spre Gleding over hele landet! Vi samler kreftene, undrer oss sammen, søker ny kunnskap og anvender det vi allerede vet. Ikke minst bygger vi på egne og andres erfaringer på godt og vondt og gleder oss nå til å skape en barndom for livet i møte med deg.

Et foredrag fra oss skal treffe både hodet, hjertet, magen og hverdagen. Vi anvender levd liv, bruker praktiske eksempler og har faglig bredde og dybde godt forankret i organisasjonen. Gleding er det motsatte av mobbing! Målet er å få en hel flokk Gledingforeldre, ledere, ansatte, voksne, ungdommer og barn som sammen gjør en kjempeforskjell! Vi vil bygge en barndom for livet!

Les mer om Gleding! Vi har egen hjemmeside og du finner oss på Instagram og Facebook. Ta kontakt med alt du lurer på. Vi har så mye å glede oss til!

