Vi bidrar med 28 milliarder i BNP, det inkluderer frivillig ulønnet arbeid og barnepass.

I Norge er vi så heldige at alle får alderspensjon, men den er knapt til å leve av nå med økte priser. Noen av oss er så heldige at vi har vært ansatt i det offentlige og får tilleggspensjon.

Men pensjonene er under stadig press. Vi må kjempe for våre rettigheter for å følge med og kunne opprettholde en forsvarlig levestandard. Vi har organisasjoner som kjemper for våre rettigheter

. Er du medlem av en av eldreorganisasjonene , bidrar du til å gjøre oss sterkere. Den største organisasjonen er Pensjonistforbundet, den eldste er LOP, landsforbundet for offentlige pensjonister, den er fra 1939 og har en lokalforening i Molde. Begge disse har forhandlingsrett med Staten.

Lop i Molde har møter hver måned med foredrag og sosiale aktiviteter. Her kan alle møtes som har vært offentlig ansatt. Vi arbeider mye for våre tilleggspensjoner.

Lop er ikke bare en garanti for at pensjonsrettighetene dine blir ivaretatt, her kan du også få gratis hjelp med arv og pensjon av våre jurister . Melder en seg inn i Lop, er en med og drar lasset samtidtidig som en får hyggelige kontakter når en deltar på turene våre og drikker kaffe på Romsdalsmuseet etter et interessant foredrag. Vi har 118 medlemmer, men ønsker flere velkommen.

Bitten Linge, Lop, Molde

