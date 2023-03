Har du sykdom i hjerte eller blodkar – sjekk nyrene dine

I dag, torsdag 9.mars er det verdens nyredag. Hva er det tenker du kanskje? Det er en dag som skal minne oss alle om viktigheten av å ha friske nyrer, og sjekke oss for å forebygge alvorlig sykdom. Nyrene er viktig for kroppen din, helsesituasjonen din, og ditt velbefinnende. Derfor er det viktig å sjekke nyrene – og det beste er at det er enkelt å gjøre.