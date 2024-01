De som har laget innstillingen til dette vet utmerket godt at den største arbeidspendlingen går til Molde og ikke Kristiansund. Hvorfor skal da Møre og Romsdal Fylkeskommune belaste pendlerne med bussbilletter til dobbel pris i forhold til Kristiansund ? Er vi i det hele tatt spurt ?

Dette er ren politikk – «noen» ønsker å snu pendlingen i Gjemnes bort fra Molde. Mange av oss i Gjemnes har minst like stor og større tilknytning til Molde enn Kristiansund, noe som skyldes at «fjordabåtenes» tid for lengst er forbi og både handelsmønster og ikke minst arbeidspendlingen snudde til Molde ganske enkelt fordi det var fergefritt dit og det ble etter hvert mange arbeidsplasser på Glamox, Brunvoll og mange flere. Etter at Krifast kom ble igjen Kristiansund aktuell både som handelsby og med arbeidsplasser, men likevel, det er fortsatt et stort flertall som reiser til Molde.

Dette vil i enda større grad bli aktuelt når det nye sykehuset kommer i gang på Hjelset. Hvorfor skal det da være forskjell på bussprisen fra Gjemnes og Molde ?

Tror de virkelig at innbyggerne i Gjemnes i stor grad vil forandre reisemønsteret pga billettprisene ? Arbeidsplassene er jo i Molde fortsatt.

Det er derfor både smålig og frekt gjort å sette oss i sone Kristiansund . Det dere gjør er med hensikt å påføre oss urettferdige utgifter og det bør dere ta til dere og forandre. For Fylkeskommunen er dette småpenger, men for den som pendler år etter år blir det en god del – tenk over det.

Vi forlanger nå at samferdselsutvalget den 31.januar går inn for at vi skal ha lik pris begge veier og at Fylkestinget vedtar dette på neste møte. Gjør dere ikke det, opptrer dere ikke til folks beste og det er vel det dere skal gjøre først og fremst eller er det fogderihensyn som skal stå i første rekke ?

Med hilsen

Jon Hals

