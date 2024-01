Administrasjonen opplyste at saken har vakt et enormt engasjement blant byens innbyggere og organisasjonsliv. Ingen planer tidligere fått så mye oppmerksomhet og reaksjoner som planen for Retiroparken.

Av 280 høringssvar er 270 negative eller sterkt negative til byggeplanene.

Administrasjonen uttalte at dette er noe som må få betydning for planen videre. Den vil komme tilbake til det.

Utvalgsleder Torgeir Dahl kommenterte responsen fra innbyggerne (sitat fra video-opptak fra møtet):

Dette engasjerer på to ulike måter. Den ene gruppa er opptatt av at dette skal bli en park à la det det var en gang i tiden, og så er det en stor gruppe som vi ha dette her mest uberørt, sånn ut fra sånn naturmangfold. Og disse to kan ikke helt kombineres, det må man bestemme seg for.

Ønsker man at dette skal være uberørt, à la det som det er i dag, så er det en sak, skal man “resette” i forhold til engelsk parkhistorikk, og kultur, vel så er det en helt annen sak. Det er spennende innspill, men som har nokså ulike siktemål da, det må man bare erkjenne.

Naturvernforbundet og styret i Retiroparkens Venner reagerer sterkt på dette forsøket på å så splid mellom de gruppene som arbeider for å ta vare på Retiroparken. Vi lurer på om Dahl har lest uttalelsene fra oss.

Kommunen har selv lagt opp til en ny fase med en forvaltningsplan. Dette er en ryddig måte å organisere planprosessen på. Da er det litt overraskende at utvalgslederen begynner å blande sammen disse prosessene.

Den saken som behandles nå er arealplanen. Løsningene om hvordan parken skal forvaltes og skjøttes kommer i neste fase.

Dersom Torgeir Dahl er urolig for neste fase, er Naturvernforbundet og Retiroparkens Venner enige om at dette skal vi finne løsninger på.

· Det store engasjementet er et nei til utbygging

· Det er gjennom forvaltningsplanen avveiningen mellom ulike tiltak blir avklart

· Det er behov for skjøtselstiltak, men disse har en kostnadsdel

· Ett av flere tiltak som er bra for både parken og naturen er å få vannet tilbake til dammene og å ta vare på gamle og spesielle trær som blant annet eiketrærne. Flere trær har også en historisk verdi og en opplevelsesverdi.

· Det er ingen som mener at vi skal “resette” parken til engelsk parkhistorikk og kultur

· Kommunen har stoppet det frivillige arbeidet som flere organisasjoner har ønsket å sette i gang i parken.

Naturvernforbundet og Retiroparkens Venner er innstilt på en konstruktiv prosess rundt forvaltningsplanen. Her mener vi at kommunen må legge opp til et samspill med innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv.

Kommunen har selv gått ut med en strategi der man skal bort fra en-veis informasjon til innbyggerne - og i stedet satse på to-veis dialog, samarbeid og medbestemmelse. Dette tror vi også er nødvendig for å få til de mange oppgavene som lokalforvaltningen vil måtte løse de neste ti-årene.

Vi skal i alle fall gjøre vårt til at de endelige planene munner ut i gode, bærekraftige og helhetlige beslutninger - til beste for både folk og natur.

Vi regner med at de veldig klare reaksjonene fra innbyggerne må veie tungt i et system som forhåpentligvis er rigget for å ivareta demokratiske verdier og interesser, og ta hensyn til allment vedtatte bærekraftsmål.

En historisk mulighet må ikke bli til en historisk tabbe.

Retiroparkens Venner Naturvernforbundet Molde

