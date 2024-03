Siden 2000 har 186 kvinner i Norge blitt drept av sine partnere. Bak disse tallene er det døtre, søstre, tanter, venninner og familier som blir revet fra hverandre. Det viser at vi har et system som ikke beskytter kvinner. Men og bak de drepte er det tusenvis av kvinner som må på krisesenter, som lever på kode 6 eller 7 eller lever i frykt. Det skjuler også seg en trist sannhet bak denne statistikken: Mange kvinner lever med vold, og menns vold mot kvinner er et alvorlig problem som vi fortsetter å ignorere.

Det snakkes mye om at disse drapene er varslede mord, derfor er det alvorlig at det ikke gjøres mer for å beskytte kvinner mot det vi vet kan bli utfallet for mange kvinner: Mord. I NOU 2020:17 -Varslede drap? foreslo Partnerskaputvalget «at det opprettes en nasjonal permanent kommisjon som skal gjennomgå saker om partnerdrap» Deres undersøkelse viser at de fleste partnerdrap skjedde etter et eller flere forvarsler, altså varslede mord. En slik kommisjon vil kunne bidra til at flere tilfeller av partnerdrap forebygges og forhindres. Kommisjonen skulle egentlig ha oppstart høsten 2023, men det er fortsatt ikke på plass i starten av 2024. Justisministeren sier nå at hun håper å få kommisjonen på plass innen året er omme. Rødt er ikke fornøyd med fremdriften her, kommisjonen må på plass i første del av 2024. Rødt krever at dette arbeidet fremskyndes. Kvinners liv står i alvorlig fare og lider av mangelen på handling.

Omvendt voldsalarm er et beskyttelsestiltak som ble innført i norsk lov i 2013. Formålet er å flytte belastning fra voldsutsatte til voldsutøver. Dette tiltaket blir hårreisende lite brukt, og kunnskapen om og viljen til å bruke den er for lav blant politi og domstolene. Denne mangelen på kunnskap og bruk lider kvinnene av, og i likhet med partnerskapskommisjonen, så skulle også en lovendring om omvendt voldsalarm vært på plass i fjor. Lovendringen innebærer at kvinner kan få beskyttelse av omvendt voldsalarm uten at Hvis kvinner er heldige, så trer lovendringen, som gjør at politiet slipper å gå gjennom domstolen for å få innvilget omvendt voldsalarm, i kraft før påsken 2024.

Besøksforbud virker ofte ikke uten omvendt voldsalarm. De siste fem årene er det 250 personer som har brutt besøksforbudet de har hatt minst ti ganger, som til sammen har blitt til 3919 anmeldelser. Kvinner lever daglig i frykt- anmeldelser og besøksforbud uten omvendt voldsalarm beskytter ikke mot menn som dreper kvinner.

Rødt mener at vi må flytte ansvaret fra kvinnen og over til voldsutøveren. Vi kan ikke fortsette å godta at kvinner blir drept, vi må ha som hovedregel at det blir brukt omvendt voldsalarm. Krisesentrene, som har en viktig rolle med å beskytte og rådgivning, må sikres langt bedre økonomiske rammer og sikker drift.

Vi må øke politiets, helsevesenets, rettsvesenet og Navs kunnskap om vold mot kvinner. I tillegg må det være nok ressurser på saker om vold i nære relasjoner, annen vold fra menn mot kvinner- og voldtekt. SARA-modellen (Spousal Assault Risk Assessment Guide) må styrkes, og bli aktivt brukt for å kunne hjelpe kvinner ut av voldelige relasjoner. Når vi vet at det kan resultere i flere drepte kvinner, må det brukes alle ressurser på å avverge dette og hindre at det ender med flere drap. Mange tiltak må til, og det må følge store penger med op. Kvinner dør under byråkrati – lovendring for omvendt voldsalarm nå!

Lykke til med kampen og med dagen!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal