Arbeidsmiljø sett i et bærekraftperspektiv

Retten til et godt arbeidsmiljø ble i 2022 lagt til i FNs bærekraftsmål. I Norge tenker vi at vi har kommet langt når det gjelder å jobbe med bærekraftig arbeidsmiljø. Vi har noe få andre land har, en Arbeidsmiljølov som sikrer arbeidstakeres rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. Lovens formål er «å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet».