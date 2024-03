Barnets advokat

Foreldre og lærere prøver etter beste evne å oppdra barn og unge. De overfører kunnskaper og ferdigheter, holdninger og innstillinger, bevisst eller ubevisst.

Oppdragelse er ikke alltid lett. Barn er forskjellige. Oppdrageren må ta hensyn til det, både i hjemmet og på skolen.Oppdrageren skal være barnets advokat, som tar hensyn til dets egenart og verdi. Men han/hun skal også være representant for kulturarv og åndsverdier.Dette stiller store krav til foreldre og lærere. Det gjelder å finne en balanse, den gylne middelvei, Etikk blir viktig. Pedagogikkens historie viser at utvekstene og skjevhetene i oppdragelsen ofte skriver seg fra en ubalanse. Det gjelder å holde tungen rett i munnen, for det finnes spenningsforhold i en pedagogisk situasjon. Det gjelder forholdet mellom natur og kultur, individ og samfunn, autoritet og frihet, interesse og plikt, påvirkning og tilbakeholdenhet.

Oppdragelsen skjer bestandig i en kulturell sammenheng. Menneskets åndelige, intellektuelle, estetiske og moralske utvikling er et resultat av individets møte med kulturen.

Pedagogisk realisme

De fleste er enige om at barn og unge må oppdras. Pedagoger opp gjennom tidene har gitt mange nyttige bidrag, som vi bruker den dag i dag. Noen har uttrykt en pedagogisk pessimisme, andre har vært mer optimistiske. Også her gjelder det å finne balansepunktet. En pedagogisk realisme forsøker å utnytte de muligheter som foreligger.

Mobbing

Både foreldre og lærere må være tydelige overfor barn og unge. De er autoriteter som skal ha en viss oversikt. Det pedagogiske klimaet er viktig. Både i hjemmet og på skolen må barna føle seg trygge. Å ferdes i et utrygt miljø må føles forferdelig. Mobbing er et velkjent begrep. På 1970-tallet begynte man for alvor å bruke dette ordet, men mobbing som fenomen har nok alltid eksistert. Erting ble brukt tidligere.Mobbing er meget alvorlig. Det kan ødelegge et menneske. På skolen er nulltoleranse målet, men det har vist seg å være vanskelig å nå dit. Mobbetallene stiger. Det er ikke enkelt for foreldre som har barn som blir mobbet på skolen eller i andre sammenhenger.Gode samtaler er viktig, ispedd mange porsjoner kjærlighet.

Tillit

Tillit er selve grunnlaget for oppdragelsen. Et "jeg-du"- forhold er bygd på tillit. Men både barnet og oppdrageren vil oppleve skuffelser. Ingen er fullkommen. Begge parter må, når slike situasjoner oppstår, være villige til å erkjenne feil og be ydmykt om unnskyldning. Akkurat det vil koste noe.

Kjærlighet og godhet er nødvendig i all oppdragelse. Det trenger ikke å være en motsetning mellom kjærlighet og fasthet. Grensesetting er nødvendig. Å oppdra barn og unge er mange ganger en tålmodighetsprøve. Tålmodighet er en dyrebar egenskap. Både barn og oppdrager kan bli for utålmodige, noe som kan påvirke den pedagogiske atmosfære.

Foreldre

Familiens oppgaver er mange. Foreldrene skal verne om barna sine, gi dem muligheter til å utvikle sine evner og anlegg, og veilede dem i deres valg. Vi vet at familiesituasjonen er ustabil i vår tid; det kan være spenninger mellom foreldrene, utroskap, skilsmisser og overdreven bruk av alkohol. Alt dette skaper utrygghet for et barn. Sammenhengen mellom nervøse, dårlig tilpassede og kriminelle barn, og uheldige familieforhold er påvist gjennom en rekke undersøkelser.

Det finnes også ulike foreldreholdninger; avvisende foreldre, overbeskyttende foreldre, dominerende foreldre og ettergivende foreldre. Ingen av disse er perfekte. Kanskje er "jeg-du"- foreldre det aller beste.Det er bygd på et gjensidig tillitsforhold mellom foreldre og barn. Foreldrene skal ta sitt foreldreansvar på alvor, og hjelpe og støtte barna sine i oppveksten, slik at de en vakker dag kan bli mest mulig selvstendige.

Samarbeid

Skolen skal støtte foreldrene. Samarbeid mellom lærere og foreldre er påkrevd. De har et felles anliggende, barnets beste. Skolen skal være klar over at hjemmet er og blir den primære faktor i oppdragelsen. Foreldrene har hovedansvaret. Også her gjelder det å holde tungen rett i munnen.

