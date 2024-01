I 2014 satt jeg som klinikksjef ved Molde sjukehus i toppledelsen i Helse Møre og Romsdal. Det året ble de viktige beslutningene om å bygge et fellessykehus og hvor det skulle ligge, tatt. Det er ingen hemmelighet at jeg gikk for dagen løsning. Mine to hovedargumenter var størst mulig nedslagsområde og et stort og godt fagmiljø. Det er i dag fantastisk å se det nye sykehuset reise seg. Men i skyggen av gleden og begeistringen kjenner jeg på en dyp bekymring. Hvordan skal man bygge gode og stabile fagmiljøer? Det er i dag stor uro i vår region rundt Helseplattformen. I tillegg ser vi generelle utfordringer, nasjonalt og internasjonalt, rundt rekruttering av viktig helsepersonell.

I den situasjonen vi står blir det ekstra viktig å ta vare på de vi har. For noen uker siden var jeg pasient ved ortopedisk avdeling i Kristiansund. Det ble på alle måter en god og positiv opplevelse. Det viktigste var den sterke opplevelsen av høy faglig standard. Ortopedien ved sykehuset i Kristiansund har gjennom hardt arbeid i mange år blitt svært gode og solide både klinisk og akademisk. I tillegg har de etablert gode rutiner rundt logistikk og drift. Det gjør at de blant annet setter inn opp mot 500 proteser av forskjellig slag pr. år. Ortopedi, både den elektiv og den akutte, er i de fleste sykehus «motoren» blant de kirurgiske fagene. Det er derfor viktig at de to ortopediske miljøene i Molde og Kristiansund blir ivaretatt og slik blir «motoren» i det nye flotte sykehuset. Særlig viktig er det å få med det sterke fagmiljøet i Kristiansund. Mitt spørsmål til adm. dir. og klinikksjefen er hva som blir gjort for å sikre dette?

Etter min mening må det gjøres grep der det vises at man strekker seg og at fagfolkene føler seg verdsatt og sett. Det innbefatter alt fra deltakelse på kurs og hospitering, innvilgelse av permisjonssøknader, gode arbeids- og vaktplaner når det nye sykehuset åpnes. Med andre ord så må det etableres spesialordninger for en periode fremover. Noen ganger er det rett å lage slike ordninger. I dette tilfelle vil det være lett å argumentere og det gjelder selvfølgelig også for andre fag. Uten sterke og gode fagmiljøer blir ikke Fellessykehuset på Hjelset slik vi hadde tenkt og planlagt at det skulle bli. Et annet og viktig spørsmål er hvor langt er man kommet? Er man godt i gang med dette arbeidet? Å sikre god faglighet er etter min mening overordnet alt annet!

Det er innflytting om et år!

Til slutt vil jeg takke alle på Kristiansund sykehus, prepol, kliniskkjemisk lab, radiologisk avdeling, fysioterapi, elektiv post, operasjonsstuen og overvåkning, for god og profesjonell omsorg og behandling.

