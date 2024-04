Hele fergefri E-39 kan spores tilbake til diskusjoner fra 1970 tallet hvor ferger blir sett på som både utgift og flaskehalser. Det vil si at denne kunnskapen har eksistert i samfunnet i hele min levetid.

Frank Sve har aktivt, også i Stortinget jobbet mot å fjerne to fylkesferger + en statlig fergestrekning over Romsdalsfjorden i lang tid.

Statlig veg sparer fylkeskommunen for fergeutgifter

Nå mener han videre at Fylkesvei 64 skal bli statlig veg. For å spare fylket for fergeutgifter? Fordi Langfjordsambandet er fylkeskommunalt, og at det ikke lar seg realisere? – Men folket som er på Gossen og Otrøya hadde og har for så vidt fortsatt et håp om statlig finansiering av sin fastlandsforbindelse. Forsvinner det håpet, så er det plutselig fylkeskommunen som må ut med et stort prosjekt også her. Jeg antar det er samme mekanismene i fylkesøkonomien om ferga går fra Åfarnes til Sølsnes eller om den går fra Aukra - Hollingsholmen?

Tenk om det fantes et statlig prosjekt som kunne fjerne to fylkeskommunale fergestrekningen i ett jafs? Som FRP med nøyaktig samme logikk kunne støttet?

Det prosjektet heter Møreaksen, og når FRP i en årrekke har kjempet innbitt imot, så er det nettopp fergenes utgifter for fylket som har vært en av de soleklare argumentene for, blant oss som er opptatt av fylkets økonomiske ve og vel, enn kortsiktig stemmefiske.

En god innrømmelse

Det er en glede at Frank Sve innrømmer at ferger er dyrt for fylket. Og kanskje er det noe velgerne også i stor grad begynner å se? At når Møreaksen uteblir så svir det like mye på videregående skoler, uansett om de ligger på Sunnmøre eller på Nordmøre. Staten har allerede ansvar for E-39 og med Møreaksen ville staten gitt en stor statlig investering i vårt fylke. Som letter økonomien i fylket, akkurat slik Sve vil ha på ett fergesamband. Men bare at det tar to i stedet.

Skal en håpe at nok velgere begynner å forstå alvoret i fylkets økonomi? For da er det vel ikke lenge før Sve synes Møreaksen er bra igjen – det er jo fordelen av å ha en kappe som svever godt med vinden.

Møreaksen er «dyrt», men det er dyrest for fylket å bli stående med videre drift at to helt unødvendige fergesamband, når staten vil ta regninga for å bli kvitt de.

Enn så lenge så står vi her med fergeutgiftene, akkurat slik FRP nå har kjempet for lenge. Frode Heimen Molde Venstre

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal