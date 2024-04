Det gjelder alle barn. I felleskap bør skolen og foreldre involveres i dette viktige arbeidet. Skolen bør få med foreldrene på dette viktige laget! Vi bør oppfordres til aktivitet i klassene, sette sammen familiegrupper (minst en flerkulturell pr gruppe), ta med en ekstra venn på tur, på ski, låne bort utstyr, bli kjent med hele familien. Jeg har ønsket dette fra skolestart med mine barn.

Vi ønsker å inkludere og selv bli inkludert. Vi har plass og hjerterom!

Jeg ønsker at Langmyra skole og andre skoler involverer foreldrene til samarbeid, gi informasjon og få informasjon, ha alle lovpålagte organer på plass (samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, foreldreråd) som inkluderer ansatte, elever og foreldre slik at vi kan snakke sammen og bli kjent og løse oppgaver sammen. Opplæringsloven: «Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet»

Oppfordre gjerne til flere foreldremøter enn 1-2 pr år slik at vi blir kjent, får kontaktinformasjon til andre foreldre og at vi får informasjon fra skolen vår om det beste og viktigste vi har- barna våre!

Grip tak i foreldreressursene vi har på skolen vår. Blant foreldre har vi miljøarbeidere, vernepleiere, sjukehusansatte, folk som er gode på traume, håndverkere og frivillige idrettsforeldre. Disse er det stort potensiale i som kan bidra inn i nettverket til barna våre på fritiden og få til godt miljø og integrering av alle barn!

Foreldre og medelever ønsker å være med på dette laget!

Hilsen forelder som ønsker å bidra.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal