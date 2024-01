Hvordan vil du at Molde skal være? Hva om valg om byen din blir tatt som du er helt uenig i? Hva er viktig for deg? Hva burde pengene til kommunen prioriteres til? I Norge har alle statsborgere over 18 år stemmerett, men det var bare ca. 77 % som brukte den ved forrige stortingsvalg. Det var mange færre unge enn eldre, som brukte stemmeretten sin. I forrige kommunevalg hadde Molde en valgdeltagelse på 61,5 %. Hvorfor valgte de resterende 38,5% å ikke stemme?

Veien til stemmeretten

Gjennom tidene har det ikke alltid vært demokrati. Norge hadde vært i union med Danmark i ca. 400 år, før vi ble gitt til Sverige, da Danmark tapte krigen. I 1814 samlet 112 menn seg på Eidsvoll for å skrive Grunnloven. I 1898 hadde alle menn stemmerett ved stortingsvalg. Det ble ikke vedtatt allmenn stemmerett for kvinner før i 1913. I 1915 hadde alle kvinner over 25 år stemmerett ved stortingsvalget. Veien til stemmerett for alle har vært lang. Mange mennesker har ofret livet sitt for at man skal kunne ha stemmerett og ytringsfrihet, til å si meningene sine. Er det ikke da dårlig gjort at vi ikke bruker den?

Vi lever i et samfunn hvor vi har demokrati. Demokrati er folkestyre, der det er folket som bestemmer hvem som skal styre landet. Vi har gode velferdsordninger, ytringsfrihet, religionsfrihet, kommunevalg og stortingsvalg hvert fjerde år. Jeg mener at når vi lever i et demokrati med allmenn stemmerett, må vi bruke denne retten, det er kjempeviktig. I Molde har vi brukt mye penger på Sjøfronten. Det har vært en lang og krevende diskusjon om hvor det nye sykehuset skulle ligge og det endte opp med at det ble bygget på Hjelset. I disse sakene har mennesker brukt ytringsfriheten sin. Neste gang det er valg er det stortingsvalg og da må du bruke stemmeretten din! Bruker du ikke stemmeretten din har du ingenting du skulle ha sagt, når bestemmelser blir tatt.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle unge til å bruke stemmeretten. Vet du ikke hva du vil stemme, kan du ta en valgomat for å se hvilket parti du er mest enig med. Hvis du bruker stemmeretten kan du påvirke valg i byen, kommunen og landet ditt. Hvis du bruker stemmeretten din kan du påvirke hvem som sitter i kommunestyret, i regjeringa og på Stortinget. Din mening teller!

