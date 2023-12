Det vil si julebord og andre sosiale tiltak. Kurs for å utvikle seg faglig har også uteblitt på grunn av pengemangel og stramt budsjett i enhetene opp igjennom årene.

På bakgrunn av tidligere lest sak på rbnett, https://www.rbnett.no/nyheter/i/Kn1aoE/toppolitikerne-i-moete-uten-innsyn-ikke-hemmelig sendte jeg som ny folkevalgt spørsmål til økonomidirektøren i kommunen om hvor mye de folkevalgte og administrasjonen har brukt på leie av eksterne lokaler og mat i 2023. Svaret ble lest med klump i magen. Politikerne og administrasjonen har totalt brukt rundt regnet kroner 930.000 så langt i år på leie av rom og mat.

Nå har vi vært gjennom en tøff runde i hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd angående skolestruktur og trusler om nedleggelse og innsparinger for våre minste fra kommunedirektøren.

Det ser ut til at skolene greier seg denne runden også, selv om kommunen visstnok trengte å spare 1.4 millioner på å legge ned Kleive og Sekken.

Som ansatt i det offentlige så er man inneforstått med at man ikke kan forvente samme goder som man kan ha i det private siden man forvalter pengene til befolkningen. Når man så i tillegg sitter på toppen med en forholdsvis slunken kommunekasse så burde man i iallfall kjenne sin besøkelsestid og vise måtehold.

Jeg foreslår at før man i Molde kommune kommer med flere innsparings- og kuttplaner for de som trenger spesialundervisning, tilrettelegging og assistenter, altså de minste og som regel de svakeste, spiser medbrakt matpakke og benytter Molde rådhus i fremtiden så får både foreldre, barn og våre ansatte sove i visshet om at de fortsatt har skolen og arbeidsplassen sin. Håper maten smakte!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal