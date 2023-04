Fribyen Molde

I februar 2023 vedtok kommunestyret at Molde kan ta imot inntil 350 flyktningar i 2023 og at det skal utgreiast mogleg mottak av mindreårige flyktningar. Molde har vore, og er framleis ein god plass å kome til for menneske som har flykta frå krig, undertrykking og katastrofar.