Straumprisen- no må regjeringa snart bli herre i eige hus!

Straumprisen øydelegg økonomien « til folk flest». I tillegg står store deler av norsk næringsliv på kanten av stupet der næringslivet er truga av nedlegging og konkursar, som skuldast den høge straumprisen. Vi treng ikkje fleire utgreiingar eller nye kommisjonar. Den siste konkluderte med at vi treng meir av alt. Då kan ein starte med å ha ei målsetting, at ikkje noko vatn får renne ut i havet, utan at det har vore nytta til energiutvinning!