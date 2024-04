Hvis vi skal nå målene i det grønne skiftet, er det behov for mer strømnett, samtidig som dagens nett må utnyttes mer effektivt. Det stiller krav til økt lønnsomhet og effektivitet hos nettselskapene, og dermed roper flere ut om behov for større selskaper.

Vi støtter konsolideringer og samarbeid mellom nettselskaper der det viser seg å være mest hensiktsmessig og lønnsomt. Men det er feil å tro at ikke mindre selskaper kan være både effektive og lønnsomme – og til og med levere kraft til en lavere nettleie enn flere av de større selskapene.

Nettselskapet til Alta kraftlag, Alut, er et godt eksempel på dette. I likhet med en rekke andre nettselskaper, måtte de øke nettleien fra 1. januar i år. Likevel har de fortsatt en av landets laveste nettleier. Ved å drive effektivt med lokalt tilgjengelige ressurser, viser Alut at mindre selskaper ikke bare har livets rett, men også er viktige for lokalsamfunn.

Rakkestad Energi er et annet godt eksempel. Til tross for sin beliggenhet som en øy i riket til Elvia, leverer de hvert eneste år solide overskudd til sine eiere.

Effektivitet og lønnsomhet hos de mindre selskapene er ikke bare et mål i seg selv, men også et virkemiddel for å bevare aktivitet, stimulere næringsliv og sikre arbeidsplasser i distriktene. Det er en ønsket politikk fra regjeringen, og den støtter vi.

Nærhet til lokalbefolkningen og kjennskap til både miljø, topografi, værutfordringer og infrastruktur, er nødvendig for å levere gode tjenester som gjør det attraktivt å bo og jobbe i distriktene. Dette sørger de lokale selskapene for – uavhengig av størrelse.

Konsolideringer og sammenslåinger av nettselskaper kan selvsagt være bra i enkelte tilfeller. Men det viktigste er å sikre en lønnsom og effektiv drift og utbygging av strømnettene, slik at vi får gjennomført det grønne skiftet i hele landet. Da er størrelsen mindre viktig, og det håper vi også at reguleringsmyndighetene ser når de endrer rammevilkårene.

